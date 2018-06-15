Названы самые опасные большие кроссоверы

В США Страховой институт безопасности на дорогах проверил семь моделей популярных на российском рынке крупных кроссоверов на предмет защищенности переднего пассажира.
Максим Строкер

В США Страховой институт безопасности на дорогах (Insurance Institute for Highway Safety, IIHS) является, в какой-то мере, даже более продвинутым аналогом европейской Euro NCAP, проверяющей путем краш-тестов машины, продающиеся в Европе. Недавно специалисты IIHS проверили крупноразмерные кроссоверы 2018 модельного года на предмет защищенности переднего пассажира при фронтальном ударе о препятствие. Достаточно жесткий тест, по сути, моделирует наезд машины на столб правым передним углом кузова. Конструкция авто в таких условиях в минимальной степени способна поглотить энергию удара.

Для нас из всего списка моделей-участниц краш-теста интересны лишь те, которые знакомы по отечественному рынку, а именно: KIA Sorento, Ford Explorer, Volkswagen Atlas (в России — Volkswagen Teramont), Toyota Highlander, Nissan Pathfinder, Honda Pilot, Jeep Grand Cherokee, Ford Explorer. Наихудшие результаты по итогам теста продемонстрировал Ford Explorer. От удара железо кузова вмялось внутрь салона примерно на 30 сантиметров в районе нижней петли пассажирской двери и на 26 на уровне верхней петли и торпедо.

При этом эксперты отметили тяжелые травмы у манекена переднего пассажира в районе правого бока и бедра. При этом у кроссовера было отмечено еще и серьезное нарушение целостности кузова в районе водительского места — хотя удар пришелся в противоположную от него часть авто.

IIHS.org

Примерно такие же результаты дал аналогичный краш-тест Jeep Grand Cherokee. Его передний пассажир одним легким испугом тоже не отделается. У него в случае моделируемой аварии основные повреждения придутся на голень и ступню правой ноги. По итогам тестов и Explorer, и Grand Cherokee получили наихудшую из четырех возможных в рейтинге IIHS оценку — «плохо».

Пассажирский манекен в тесте Honda Pilot продемонстрировал неизбежность травм головы пассажира. После срабатывания подушки безопасности голова «подопытного» соскользнула с нее и продвинулась достаточно далеко вперед, чтобы сильно удариться о приборную панель. При этом «японец» продемонстрировал хорошую общую стойкость обитаемой части кузова к повреждениям. В результате этот кроссовер получил общую оценку — «удовлетворительно».

Точно такой же результат в итоговой таблице и у двух других «японцев» — Toyota Highlander и Nissan Pathfinder. Они лучше защищают пассажиров, нежели Pilot, однако уступили ему по такому показателю как структурная целостность кузова.

А вот к KIA Sorento и Volkswagen Atlas (Teramont) нареканий в ходе «наезда на столбик правой передней фарой» не вызвали, продемонстрировав в одинаковой степени превосходные результаты по всем параметрам. Однако в окончательном рейтинге безопасности эксперты IIHS поставили на первое место все-таки KIA Sorento. Видимо, корейский кроссовер подкупил их чем-то таким, что было сложно отразить в формализованной таблице.

кроссоверы
15 июня 2018
1
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы