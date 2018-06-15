Названы самые опасные большие кроссоверы

В США Страховой институт безопасности на дорогах (Insurance Institute for Highway Safety, IIHS) является, в какой-то мере, даже более продвинутым аналогом европейской Euro NCAP, проверяющей путем краш-тестов машины, продающиеся в Европе. Недавно специалисты IIHS проверили крупноразмерные кроссоверы 2018 модельного года на предмет защищенности переднего пассажира при фронтальном ударе о препятствие. Достаточно жесткий тест, по сути, моделирует наезд машины на столб правым передним углом кузова. Конструкция авто в таких условиях в минимальной степени способна поглотить энергию удара.

Для нас из всего списка моделей-участниц краш-теста интересны лишь те, которые знакомы по отечественному рынку, а именно: KIA Sorento, Ford Explorer, Volkswagen Atlas (в России — Volkswagen Teramont), Toyota Highlander, Nissan Pathfinder, Honda Pilot, Jeep Grand Cherokee, Ford Explorer. Наихудшие результаты по итогам теста продемонстрировал Ford Explorer. От удара железо кузова вмялось внутрь салона примерно на 30 сантиметров в районе нижней петли пассажирской двери и на 26 на уровне верхней петли и торпедо.

При этом эксперты отметили тяжелые травмы у манекена переднего пассажира в районе правого бока и бедра. При этом у кроссовера было отмечено еще и серьезное нарушение целостности кузова в районе водительского места — хотя удар пришелся в противоположную от него часть авто.