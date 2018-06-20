ТОП-5 моделей, с парковкой которых справится даже блондинка

Страховой институт безопасности на дорогах из США протестировал несколько современных моделей на предмет их «предупредительности» при угрозе столкновения на малых скоростях. По итогам были названы те из них, которые не страшно доверить даже человеку, не чувствующему габаритов авто.
Американский Страховой институт безопасности на дорогах (IIHS) решил выявить модели авто, наиболее адекватно предупреждающие водителя при угрозе столкновения на малых скоростях и предотвращающие инцидент. Подобные ситуации возникают в процессе маневрирования в стесненных условиях, чаще всего при парковке и выезде со стоянки. В фокусе интереса специалистов IIHS оказался целый список моделей, оснащенных датчиками парковки, системой автоматического торможения при движении задним ходом и системой предупреждения о столкновении с движущимся объектом на пересекающейся траектории.
В ходе испытания с каждой машиной проводили ряд стандартных тестов, моделирующих разные аварийные ситуации на парковке. Первая — прямолинейное движение задом в сторону припаркованной машины по траектории, ведущей к столкновению углами бамперов.
Второй тест — движение задом с поворотом на 90º на уже занятое другой машиной парковочное место. Третий тест моделирует ситуацию выезда задом «из бокса» с одновременным разворотом, при котором авато цепляет углом своего заднего бампера припаркованную в противоположном ряду машину. Следующий тест — выезд прямо задом с парковочного места, в то время как на траектории неожиданно возникает угол бампера другой машины, которая, например, резко подъехала и остановилась.
Еще один тест моделирует наезд бампером на незамеченный колышек в земле.
По итогам каждого испытания модели-участники получили очки — в зависимости от продемонстрированных результатов. Причем больший вес при их начислении имело успешное срабатывание систем автоматического торможения. То есть способность к «бесчеловечному» предотвращению мелких ДТП в сложных условиях имела приоритетное значение. В результате исследования IIHS пятерка лучших моделей, способных уберечь от досадных аварий на парковке даже совершенно неопытного водителя, выглядит следующим образом.
Третье место место пьедестала разделили сразу три модели: кроссоверы Jeep Cherokee, Infiniti QX60 и седан BMW 5-series. Все они набрали по два балла из шести возможных по шкале IIHS. А на втором и первом месте специалисты расположили Subaru Outback и Cadillac XT5 соответсвенно. Впрочем, и победитель XT5, как выяснилось, не может считаться в полной мере идеальной машиной для парковки «блондинкой». Он сумел заработать лишь пять из шести возможных «поинтов» по результатам тестов.