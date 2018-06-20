ТОП-5 моделей, с парковкой которых справится даже блондинка

Американский Страховой институт безопасности на дорогах (IIHS) решил выявить модели авто, наиболее адекватно предупреждающие водителя при угрозе столкновения на малых скоростях и предотвращающие инцидент. Подобные ситуации возникают в процессе маневрирования в стесненных условиях, чаще всего при парковке и выезде со стоянки. В фокусе интереса специалистов IIHS оказался целый список моделей, оснащенных датчиками парковки, системой автоматического торможения при движении задним ходом и системой предупреждения о столкновении с движущимся объектом на пересекающейся траектории.

В ходе испытания с каждой машиной проводили ряд стандартных тестов, моделирующих разные аварийные ситуации на парковке. Первая — прямолинейное движение задом в сторону припаркованной машины по траектории, ведущей к столкновению углами бамперов.

Второй тест — движение задом с поворотом на 90º на уже занятое другой машиной парковочное место. Третий тест моделирует ситуацию выезда задом «из бокса» с одновременным разворотом, при котором авато цепляет углом своего заднего бампера припаркованную в противоположном ряду машину. Следующий тест — выезд прямо задом с парковочного места, в то время как на траектории неожиданно возникает угол бампера другой машины, которая, например, резко подъехала и остановилась.