Богатые не плачут: продажи роскошных авто идут вверх

Так, в мае этого года было продано 123 новых luxury автомобиля. В сравнении с тем же периодом прошлого года эта цифра выросла на 6%. Тогда дилеры смогли реализовать 116 экземпляров «автомобилей мечты». Самой популярной среди роскошных иномарок стала модель Mercedes-Benz Maybach S-Class. За один месяц в руки владельцам приехало 56 этих авто.

На втором месте обосновался бренд Bentley – продано 24 машины этой марки. И завершает тройку самых популярных в России luxury car Maserati. Счастливыми обладателями «итальянцев» стали 20 человек. Остальные позиции в рейтинге разделили 4 производителя. За последний весенний месяц в России было приобретено 9 автомобилей Rolls-Royce, 6 новых Ferrari, 5 Lamborghini и 3 Aston Martin.

По данным агентства «Автостат», самая большая доля реализованных роскошных «тачек» пришлась на московский регион. В столице смогли себе позволить такие машины 64 человека (52%). В Подмосковье было продано 14. Регионом победнее оказался Санкт-Петербург, где купили 11 таких транспортных средств. В Приморье уехали 3 luxury car, по два — в Тверскую, Ярославскую, Свердловскую, Кемеровскую, Новосибирскую и Калининградскую области. Еще 19 разошлись по другим субъектам России.

Минувший месяц оказался рекордным месяцем для сегмента, особенно если учесть, что с января по май рынок роскошных средств передвижения оказался в минусе, потеряв 2% в сравнении с прошлым годом.