Приключения итальянцев в России: за Lamborghini выстроились очереди

Huracan, Aventador и Urus — для абсолютного большинства населения планеты эти слова, овеянные итальянской магией больших скоростей, так навсегда и останутся картинкой на стене гаража, вырезанной из журнала. Картинкой с изображением мечты, которая и в статичном положении выглядит непозволительно быстрой.

Собственно, нет ничего удивительного, ведь стоит это чудо инженерного искусства невероятно дорого. Входной билет в класс небожителей, суперкаров плоть от плоти, обойдется в 11 000 000 рублей — с этой отметки стартует в России Lamborghini Huracan.

Super SUV, как без лишней скромности сами итальянцы называют свой новый кроссовер Urus, стоит минимум 15 000 000 рублей. А за вершину эволюции, Aventador S, с его атмосферным V12 объемом 6.5 литра и мощностью 750 л. с., придется отдать более 20 000 000 рублей.