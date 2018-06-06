Приключения итальянцев в России: за Lamborghini выстроились очереди

Фото и видео: АвтоВзгляд
Кризис? Нет, не слышали! В столице открылся второй официальный дилерский центр Lamborghini, а число купленных автомобилей уверенно движется к отметке 100. О планах по продвижению на российском рынке порталу «АвтоВзгляд» поведал лично президент компании Стефано Доменикали.
Евгений Васин

Huracan, Aventador и Urus — для абсолютного большинства населения планеты эти слова, овеянные итальянской магией больших скоростей, так навсегда и останутся картинкой на стене гаража, вырезанной из журнала. Картинкой с изображением мечты, которая и в статичном положении выглядит непозволительно быстрой.

Собственно, нет ничего удивительного, ведь стоит это чудо инженерного искусства невероятно дорого. Входной билет в класс небожителей, суперкаров плоть от плоти, обойдется в 11 000 000 рублей — с этой отметки стартует в России Lamborghini Huracan.

Super SUV, как без лишней скромности сами итальянцы называют свой новый кроссовер Urus, стоит минимум 15 000 000 рублей. А за вершину эволюции, Aventador S, с его атмосферным V12 объемом 6.5 литра и мощностью 750 л. с., придется отдать более 20 000 000 рублей.

Весь этот гротеск сложно перевариваемых цифр — лишь начало пути в клан Lamborghini. Нельзя просто прийти к дилеру с авоськой рублей и уехать на новом суперкаре. Базовых автомобилей не существует: клиент конфигурирует практически все на свой вкус.

Lamborghini продает у нас 35—40 машин в год, но с появлением в модельной линейке Urus, цифра реализованных машин, по расчетам маркетологов, достигнет сотни. В России любят кроссоверы. Особенно — невероятно быстрые.

Некоторые особы тратят на моделирование своего гиперкара год, с обязательным выездом на завод в Болоньезе, где особая атмосфера и чистый воздух способствует быстрому принятию решений. После того, как виртуальная модель собрана, пройдет еще шесть месяцев, прежде чем автомобиль прибудет к официальному дилеру. И никак не меньше.

Тем не менее, спрос есть. Иначе зачем открывать в Москве уже второй салон и приглашать на церемонию самого Стефано Доменикали, президента и главного исполнительного директора Lamborghini. Того самого, что еще совсем недавно рулил Скудерией Феррари.

Самыми известными обладателями суперкаров Lamborghini в РФ являются футболисты, а по совместительству закадычные друзья Федор Смолов и Александр Кокорин.

Видный итальянец не скрывал улыбки и больших планов: рост продаж спорткаров с быком на капоте составил 10%, завод расширили вдвое, а спрос на новый кроссовер Urus бьет все рекорды. На него, видите ли, очереди — как на Renault Duster в лучшие годы! Россияне здесь в первых рядах, а сами «Урусы» появятся на МКАДе уже этим летом. Ведь именно москвичи и гости столицы составляют 70% покупателей суперкаров в РФ.

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6 июня 2018
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