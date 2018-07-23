Названы самые экономичные в мире серийные автомобили

Лидером рейтинга стала Toyota Yaris iA. Это малолитражная модель, построенная на той же платформе, что и Mazda2. «Малышка» оснащена 1,5-литровым мотором мощностью 106 л. с., который может работать в паре с шестискоростной «механикой» или шестиступенчатой автоматической трансмиссией. Расход «японца» — чуть больше шести литров на 100 км. Стоимость Yaris iA стартует от 15 950 долларов (по актуальному курсу — чуть больше 1 млн. рублей). Но в России модель не представлена.
Второе место получил Hyundai Elantra в версии Eco. Под капотом авто производитель разместил двигатель объемом 1,4 л мощностью 128 «лошадей». Расход топлива — 6,8 л на сотню. Ценник седана начинается от 20 000 долларов или около 1,2 млн. «деревянных». Правда, на российском рынке машины с такой силовым агрегатом тоже нет.
Третью строчку занимает Honda Fit, один из самых дешевых хетчбэков с довольно неплохой технической начинкой: уже в базовой комплектации автомобиль оборудован широкоугольной камерой заднего вида. Мотор объемом 1,5 л с максимальной отдачей 130 сил. Расход горючего — 7,6 л на 100 км пути. Fit можно купить минимум за 16 190 долларов, а в переводе на рубли — чуть больше миллиона. Но на отечественном рынке и ее не найти.
На четвертой позиции обосновалась Toyota Camry с 2,5-литровым мотором с отдачей 203 «лошадки» и восьмидиапозонным автоматом, а на пятой — Mitsubishi Mirage (1,2 л, 78 л. с.), как сообщает издательство SlashGear.