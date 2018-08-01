Skoda пересадила сотрудников на велосипеды

На заводе в Млада-Болеславе, кроме проведения стандартных процедур, была проверена система вентиляции, а также очищены склады производственных отходов. Вдобавок, специалисты отремонтировали все дороги и пути на территории предприятия. Работы пришлось выполнять в отведенный каникулами срок, потому что в остальное время загруженность площадки сделать это попросту не позволеяет.

Завод в Квасинах получил полностью новый покрасочный цех и модернизированный кузовной. А центральная круговая дорога перед главной проходной приобрела еще одну полосу движения. Кроме того, на территории появились велосипедные дорожки.

Во Врхлаби было установлено новое оборудование для сборки автоматических коробок передач DQ200. А в цехе термической обработки гелием заводчане сделали ремонт, который проводится ежегодно.

Напомним, что российские автомобильные заводы тоже ушли на каникулы: с 23 июля по 13 августа «отдыхают» мощности санкт-петербургского предприятия Nissan, в то же время запланированные проверки проходят «вазовские» производства, а компания Renault отправила в отпуск московский завод с 30 июля по 26 августа.