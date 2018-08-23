Названы самые популярные грузовики в России

За первые семь месяцев года отечественные предприниматели купили в общей сложности 13 800 новеньких «КАМАЗов», что увеличило объемы сбыта российского производителя на 4%.

Второе место, с более чем двукратным отставанием от лидера, занял другой российский бренд — GAZ. Он продал 4600 единиц большегрузной техники, подняв популярность своей продукции на 9%. Тройку лидеров замыкает иностранная марка: Volvo реализовала 3800 своих машин, что дает основание говорить о росте ее продаж на 44%.

Четвертое и пятое место получили Scania (3100 единиц, +31%) и MAN (2600 экземпляров, +35%) соответственно, сообщает агентство «Автостат».

Если обратить внимание на конкретные модели, то рейтинг популярности будет выглядеть следующим образом: первым идет KAMAZ 43118 (3600 автомобилей, +23%), вторая строчка досталась GAZ «ГАЗон NEXT» (3200 машин, +18%), а третья — Volvo FH (2900 грузовиков, +46%). Вслед за иномарками вплотную идут российские модели — KAMAZ 5490 (2700 штук, +47%) и KAMAZ 65115 (2600 авто, +4%), заняв по-порядку четвертую и пятую позиции.