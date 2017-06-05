Обреченный на провал: названа цена и дата начала продаж в России кроссовера Toyota C-HR

Фото: Toyota
Похоже, что российские маркетологи Toyota все же смогли согласовать с японской стороной прайс-лист на новый кроссовер C-HR, на что у них ушло более полугода. Самый маленький «паркетник» марки поступит к дилерам в середине осени.
Мирон Горин

Документ одобрения типа транспортного средства (ОТТС) компактного кроссовера Toyota C-HR, раскрывающий его технические подробности, появился в базе «Роспатента» еще в январе, однако до сих пор машина в продажу так и не поступила. Но на радость многочисленных поклонников марки все же поступит. И сразу опечалит.

Ведь по информации сайта CHR-Club.ru, ссылающегося на представителей дилерской сети Toyota, цена нового кроссовера окажется не менее 2 000 000 рублей. Впрочем, официально эти сведения в российском представительстве бренда не подтверждают. Как, впрочем, и не называют даже ориентировочных сроков появления новинки на рынке.

Однако компетентные источники утверждают, что автомобиль поступит в шоу-румы в октябре, и будет доступен с 1,2-литровым турбомотором, развивающим 116 «лошадей», и более мощным 148-сильным «атмосферником».

Фото: Toyota

Напомним, что у себя на родине Toyota C-HR продается с декабря прошлого года по цене от 2 516 000 иен, что в переводе на наши деньги составляет около 1 400 000 рублей.

Если бы автомобиль сохранил этот ценник и для россиян, его успех на нашем рынке был бы обеспечен. А за 2 000 000 «деревянных» очереди за новинкой не выстроятся. Ну и что, что речь идет о машине не турецкой, а японской сборки — много ли найдется индивидумов, готовых выложить такие деньжищи за малюсенький «паркетничек» с весьма неоднозначной внешностью? Отнюдь!

Вероятно японцы, как и в случае с Highlander и Prius, расширяют продуктовую линейку исключительно ради имиджа. Но кто это оценит, кроме них самих?

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5 июня 2017
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