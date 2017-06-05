Обреченный на провал: названа цена и дата начала продаж в России кроссовера Toyota C-HR

Документ одобрения типа транспортного средства (ОТТС) компактного кроссовера Toyota C-HR, раскрывающий его технические подробности, появился в базе «Роспатента» еще в январе, однако до сих пор машина в продажу так и не поступила. Но на радость многочисленных поклонников марки все же поступит. И сразу опечалит.

Ведь по информации сайта CHR-Club.ru, ссылающегося на представителей дилерской сети Toyota, цена нового кроссовера окажется не менее 2 000 000 рублей. Впрочем, официально эти сведения в российском представительстве бренда не подтверждают. Как, впрочем, и не называют даже ориентировочных сроков появления новинки на рынке.

Однако компетентные источники утверждают, что автомобиль поступит в шоу-румы в октябре, и будет доступен с 1,2-литровым турбомотором, развивающим 116 «лошадей», и более мощным 148-сильным «атмосферником».