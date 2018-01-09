KIA показала новый кроссовер

На выставке CES-2018 в Лас-Вегасе представители KIA не только рассказали о планах развития компании на ближайшие годы, но и продемонстрировали прототип электрического кроссовера Niro. Эта модель является частью стратегии ACE, согласно которой к 2025 году производитель выпустит 16 экологически чистых машин — гибридов и электрокаров.

Над экстерьером электрического Niro трудились в корейской дизайн-студии KIA. Первое, что привлекает внимание, это поселившийся на месте радиаторной решетки интерактивный дисплей. С его помощью кроссовер «общается» с пешеходами, предупреждая их о возможной опасности. Система Active Pedestrian Warning System помимо экрана также включает в себя фронтальную камеру для распознавания объектов и несколько динамиков, сообщает портал Motor1.

В случае, когда машина видит пешеходов, она может подавать звуковые или визуальные сигналы для привлечения внимания. Это необходимо, поскольку электрокары практически бесшумны, а некоторые «безлошадные» участники дорожного движения, как известно, не считают нужным смотреть по сторонам, ориентируясь лишь на звуки.