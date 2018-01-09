KIA показала новый кроссовер

Фото: www.motor1.com
Гибридный кроссовер KIA Niro, концепт которого был представлен в 2013 году, продается в некоторых странах уже больше года. Теперь же корейцы презентовали полностью электрическую модификацию, оснащенную 204-сильным электромотором.
Виктория Базылева

На выставке CES-2018 в Лас-Вегасе представители KIA не только рассказали о планах развития компании на ближайшие годы, но и продемонстрировали прототип электрического кроссовера Niro. Эта модель является частью стратегии ACE, согласно которой к 2025 году производитель выпустит 16 экологически чистых машин — гибридов и электрокаров.

Над экстерьером электрического Niro трудились в корейской дизайн-студии KIA. Первое, что привлекает внимание, это поселившийся на месте радиаторной решетки интерактивный дисплей. С его помощью кроссовер «общается» с пешеходами, предупреждая их о возможной опасности. Система Active Pedestrian Warning System помимо экрана также включает в себя фронтальную камеру для распознавания объектов и несколько динамиков, сообщает портал Motor1.

В случае, когда машина видит пешеходов, она может подавать звуковые или визуальные сигналы для привлечения внимания. Это необходимо, поскольку электрокары практически бесшумны, а некоторые «безлошадные» участники дорожного движения, как известно, не считают нужным смотреть по сторонам, ориентируясь лишь на звуки.

Фото: motor1.com

Кроме того, новинку оборудовали 5G-модулем для подключения к сети интернет, системой раздельного звукового потока Separate Sound Control System, которая позволяет передним и задним пассажирам слушать разную музыку, а также новейшим мультимедийным комплексом, умеющим распознавать голоса, жесты и даже лица.

Кроссовер оснащен 204-сильным электромотором, который питается от литий-полимерной аккумуляторной батареи. Как утверждают представители KIA, максимальная дальность хода машины без дополнительной подзарядки составляет 383 километра.

KIA Niro, напомним, на российском авторынке не представлен. Появление этой модели — гибридной или электрической — в России в ближайшее время маловероятно, ведь спрос на экологически чистый транспорт в нашей стране ничтожен.

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9 января 2018
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