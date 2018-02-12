Самые продаваемые в мире кроссоверы 2017 года

Фото: Toyota
Если бы некоторые производители не увлеклись играми по выдумыванию особого названия своим моделям для каждого важного рынка, то список десятки самых продаваемых в мире кроссоверов выглядел бы несколько иначе. Однако мы имеем то, что имеем — ТОП-10 самых-самых SUV в его нынешнем виде.
Эдуард Раскин

Действительно, если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазарыча… То есть, сложить объемы продаж, к примеру, Nissan X-Trail и Nissan Rogue — именно под таким именем «Икс-Трейл» рвет в клочья американский рынок,— то первое место им было бы обеспечено. Однако, японцы не пафосом надуваются, а завоевывают аудиторию. Поэтому на первом месте у них продажи, а не победа в рейтингах.

Вообще, доля сегмента кроссоверов в общем объеме продаж легковых автомобилей по миру составила в 2017 году 37,6%, причем охотнее всего раскупались компактные SUV. Самыми крупными рынками для этих машин оказались Китай, США и Канада.

Лидером составленного экспертами портала focus2move.com списка самых популярных в мире кроссоверов оказалась Toyota RAV4, сумевшая на этот раз опередить многолетнего чемпиона Honda CR-V. Всего «Рафиков» было продано 800 676 экземпляров, что на 10,1% больше, чем в 2016 году. В России эта модель заняла в сегменте четвертое место, если считать за кроссовер LADA XRAY.

Фото: Volkswagen

На вторую строчку отступила упоминавшаяся выше Honda CR-V. Ее приобрели 757 417 человек — рост по сравнению с предыдущим годом составил 0,8%. В нашей стране она не котируется совсем, находясь где-то в четвертом десятке.

Третье место получил Volkswagen Tiguan, продажи которого растут как на дрожжах — 718 773 штуки и плюс 37,5%. По сравнению с 2016-м он разом отыграл аж две позиции. Наши соотечественники тоже оценили эту машину по достоинству и помогли ей занять седьмую строчку.

Четвертым оказался Hyundai Tucson c 645 700 реализованными автомобилями несмотря на то, что его глобальная аудитория сократилась на 4%. В России он — только 15-й. Пятое место занял Haval H6 — единственный «китаец» в десятке лучших. Объем его продаж составил 506 853 экземпляра.

Далее следуют Nissan Qashqai (498 235 шт.), Nissan Rogue (449 259 шт.), Nissan X-Trail (430 325 шт.), KIA Sportage (425 178 шт.) и Mazda CX-5 (410 468 шт.).

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12 февраля 2018
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