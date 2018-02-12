Самые продаваемые в мире кроссоверы 2017 года

Действительно, если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазарыча… То есть, сложить объемы продаж, к примеру, Nissan X-Trail и Nissan Rogue — именно под таким именем «Икс-Трейл» рвет в клочья американский рынок,— то первое место им было бы обеспечено. Однако, японцы не пафосом надуваются, а завоевывают аудиторию. Поэтому на первом месте у них продажи, а не победа в рейтингах.

Вообще, доля сегмента кроссоверов в общем объеме продаж легковых автомобилей по миру составила в 2017 году 37,6%, причем охотнее всего раскупались компактные SUV. Самыми крупными рынками для этих машин оказались Китай, США и Канада.

Лидером составленного экспертами портала focus2move.com списка самых популярных в мире кроссоверов оказалась Toyota RAV4, сумевшая на этот раз опередить многолетнего чемпиона Honda CR-V. Всего «Рафиков» было продано 800 676 экземпляров, что на 10,1% больше, чем в 2016 году. В России эта модель заняла в сегменте четвертое место, если считать за кроссовер LADA XRAY.