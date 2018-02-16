Назван ТОП-10 самых надежных кроссоверов 2018-го года

В России обязательный государственный техосмотр, по сути, — формальная запись в каких-то электронных базах. К реальному техническому состоянию машины он относится крайне опосредовано. Достаточно сказать, например, что в соответствии последним изменениям в правила его проведения, машина с хлещущим маслом из двигателя или КП считается теперь в России технически исправной и вполне пригодной для езды по дорогам общего пользования.

Узнай об этом ноу-хау специалисты германского TUV, их бы поголовно хватил бы удар. Там, как известно, техосмотр может пройти машина лишь в полной мере исправная, без оговорок и условий. Таким образом, в Германии, в отличии от России, имеется хоть какой-то смысл в подобной процедуре. Благодаря немецкой педантичности именно TUV обладает, пожалуй, наиболее точными статистическими данными об истинной надежности тех или иных марок и моделей машин. Недавно эта организация опубликовала самые актуальные данные в своем TUV-Report 2018. Мы решили с его помощью выяснить: какие современные кроссоверы обладают наибольшей надежностью и не доставят неприятностей своим владельцам. Для этого мы изучили данные рейтинга о машинах 2—3 лет от роду. Разумеется, при этом пришлось сделать поправку на то, что в России продаются не все марки и модели, представленные на немецком рынке.