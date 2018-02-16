Назван ТОП-10 самых надежных кроссоверов 2018-го года

Даже покупая новую машину в автосалоне можно в будущем нарваться на неприятности с ее техническим состоянием. Гарантия автопроизводителя не всегда избавляет автовладельца от необходимости заезжать на сервис не только ради регулярного ТО, но и для устранения поломок. Немецкий TUV опубликовал рейтинг надежности машин возрастом 2—3 года.
Евгений Банько

В России обязательный государственный техосмотр, по сути, — формальная запись в каких-то электронных базах. К реальному техническому состоянию машины он относится крайне опосредовано. Достаточно сказать, например, что в соответствии последним изменениям в правила его проведения, машина с хлещущим маслом из двигателя или КП считается теперь в России технически исправной и вполне пригодной для езды по дорогам общего пользования.

Узнай об этом ноу-хау специалисты германского TUV, их бы поголовно хватил бы удар. Там, как известно, техосмотр может пройти машина лишь в полной мере исправная, без оговорок и условий. Таким образом, в Германии, в отличии от России, имеется хоть какой-то смысл в подобной процедуре. Благодаря немецкой педантичности именно TUV обладает, пожалуй, наиболее точными статистическими данными об истинной надежности тех или иных марок и моделей машин. Недавно эта организация опубликовала самые актуальные данные в своем TUV-Report 2018. Мы решили с его помощью выяснить: какие современные кроссоверы обладают наибольшей надежностью и не доставят неприятностей своим владельцам. Для этого мы изучили данные рейтинга о машинах 2—3 лет от роду. Разумеется, при этом пришлось сделать поправку на то, что в России продаются не все марки и модели, представленные на немецком рынке.

Но все равно Топ-10 самых надежных кроссоверов по версии TUV оказался достаточно информативным. На самой вершине его, как самый беспроблемный, оказался Mercedes GLK. Лишь 2,6% этих кроссоверов за время эксплуатации потребовали от владельцев обращения на СТО. На втором месте оказался тоже Mercedes, но только M-klasse. Его показатель лишь немного ниже лидера — 2,8% обращений.

Далее в рейтинге идут Audi Q3 и Audi Q5. Они не сильно, но отстали от лидеров с одинаковым результатом 3% сломавшихся за первые годы эксплуатации авто. Пятое место по надежности среди свежих кроссоверов занял BMW X1 с 3,3% машин этой модели возрастом 2—3 года, у которых были замечены какие-либо неполадки. Toyota RAV4 тоже попал в ТОП-10 надежных кроссоверов. Он занял шестое место с 3,5 процентами поломок. На ступеньку ниже, на седьмом расположился Mitsubishi ASX — 3,7% машин с проблемами.

Третий японский кроссовер, вошедший в рейтинг TUV, Honda CR-V, смог добраться лишь до восьмого места. Его результата — 3,8% машин, потребовавших ремонта. Аналогичный показатель — 3,8% проблемных машин — продемонстрировал еще один кроссовер японского происхождения — Suzuki SX4. И завершает рейтинг самых надежных кроссоверов опять «японец» — Mazda CX-5 с результатом 4,2% сломанных машин.

кроссоверы
16 февраля 2018
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