Опубликован очередной тизер нового кроссовера Tesla Model Y

Привлекая внимание публики, Tesla обнародовала очередное невнятное изображение новейшего кроссовера Model Y. Предполагается, что публичная премьера новинки состоится уже в марте следующего года, но на конвейер модель встанет не раньше 2020-го. Если, конечно, «Тесла» не обанкротится.
На прошедшем собрании акционеров руководитель компании Tesla Илон Маск подтвердил, что Model Y в скором времени пополнит модельный ряд марки. На этот кроссовер, который позиционируется автостроителем как бюджетный, американцы возлагают огромные надежды. По их мнению, запуск SUV способствует росту продаж и улучшению положения дел «Теслы» в принципе. Пока же оно крайне плачевно.
По предварительным данным, в основу Model Y ляжет абсолютно новая платформа, разработанная специально для этой модели. Также ходят слухи, что компактный кроссовер укомлектуют системой полного автономного управления и мощнейшим бортовым компьютером, который по своей производительности превосходит «мозги» нынешних машин Tesla чуть ли не в десятки раз.
Ранее в своем «Твиттере» Илон Маск объявил, что Model Y дебютирует 15 марта 2019 года. Нет, это пока еще не окончательная дата, но идея презентовать кроссовер именно на мартовские иды бизнесмену очень нравится. Что же до производства, то пока ничего непонятно. Казалось бы, вариантов немного, ведь помимо завода в американском Фримонте, других предприятий у «Теслы» нет.
Тем не менее, в интервью зарубежным СМИ Илон Маск не раз говорил, что Model Y не будет выпускаться во Фримонте. Но где же тогда? Может, на новом заводе в Китае, строительство которого еще даже не началось? Как бы там ни было, а до премьеры новинки еще достаточно много времени. Наверняка, к началу следующего года ситуация уже прояснится.