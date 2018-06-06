Опубликован очередной тизер нового кроссовера Tesla Model Y

Ранее в своем «Твиттере» Илон Маск объявил, что Model Y дебютирует 15 марта 2019 года. Нет, это пока еще не окончательная дата, но идея презентовать кроссовер именно на мартовские иды бизнесмену очень нравится. Что же до производства, то пока ничего непонятно. Казалось бы, вариантов немного, ведь помимо завода в американском Фримонте, других предприятий у «Теслы» нет.

Тем не менее, в интервью зарубежным СМИ Илон Маск не раз говорил, что Model Y не будет выпускаться во Фримонте. Но где же тогда? Может, на новом заводе в Китае, строительство которого еще даже не началось? Как бы там ни было, а до премьеры новинки еще достаточно много времени. Наверняка, к началу следующего года ситуация уже прояснится.