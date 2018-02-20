Сразу 27 автопроизводителей переписали российские прайс-листы

Фото: АвтоВзгляд
За период с 16 января по 15 февраля 27 автопроизводителей переписали российские прайс-листы на свою продукцию. Практически все модели, попавшие в обзор, подорожали, однако в списке все же присутствуют несколько машин, ценник которых, напротив, снизился.
Виктория Базылева

Ни для кого не секрет, что сразу после новогодних праздников автомобили традиционно дорожают. Те автостроители, которые не успевают изменить цены в январе, делают это позже. В этом году к середине февраля свою ценовую политику пересмотрели еще 27 производителей — и это не учитывая тех игроков рынка, которые объявили о корректировке прайсов в первые две недели 2018-го.

В модельном ряду Nissan подорожали четыре кроссовера: Juke — на 1,0–1,1% в зависимости от комплектации, Qashqai — на 1,8–2,6%, Terrano — на 1,1–1,8% и X-Trail — на 0,7–1,4%. Любопытно, что ценник Murano остался без изменений. Другая японская марка — Suzuki — также пересмотрела прайсы своих SUV: SX4 вырос в цене на 0,7–1,7%, а Vitara — на 0,9–2,3%.

Фото: mag.anicom-sompo.co.jp

Среди тех автостроителей, кто объявил о повышении стоимости машин, оказался и Jeep: Grand Cherokee подорожал на 0,2–5,2%, а Renegade — на 2,6–4,3%, сообщает агентство «Автостат». Ravon задрал ценник лишь одной модели — R4 на 2,0–3,7%, в то время как на Gentry, напротив, снизил — на 1,4–1,8%. То же произошло с внедорожниками УАЗ: прайс «Хантера» подрос на 1,2%, а «Пикапа» уменьшился на 0,5–1,5%.

Не упустили возможности переписать цены и китайские автостроители, но что примечательно, в меньшую сторону. К примеру, за последний месяц кроссовер Chery Tiggo 3 подешевел на 1,1–2,1%, хетчбэк FAW Oley—на 2,4%. А вот DFM AX7 наоборот стал дороже — за машины в топовых комплектациях теперь попросят на 2,4–2,6% больше, чем раньше.

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20 февраля 2018
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