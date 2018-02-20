Сразу 27 автопроизводителей переписали российские прайс-листы

Ни для кого не секрет, что сразу после новогодних праздников автомобили традиционно дорожают. Те автостроители, которые не успевают изменить цены в январе, делают это позже. В этом году к середине февраля свою ценовую политику пересмотрели еще 27 производителей — и это не учитывая тех игроков рынка, которые объявили о корректировке прайсов в первые две недели 2018-го.

В модельном ряду Nissan подорожали четыре кроссовера: Juke — на 1,0–1,1% в зависимости от комплектации, Qashqai — на 1,8–2,6%, Terrano — на 1,1–1,8% и X-Trail — на 0,7–1,4%. Любопытно, что ценник Murano остался без изменений. Другая японская марка — Suzuki — также пересмотрела прайсы своих SUV: SX4 вырос в цене на 0,7–1,7%, а Vitara — на 0,9–2,3%.