Длительный тест-драйв Mitsubishi L200: первый среди равных

В период с января по март Mitsubishi L200 нашел 1074 новых владельцев, заполучив 39% доли рынка от всех продаж в сегменте пикапов. Куда более дешевый УАЗ Pickup разошелся тиражом в 859 экземпляров, а главный конкурент в лице Toyota реализовал всего 615 автомобилей. Браво, «Митсу» — это прорыв.

Пикапы — утилитарные внедорожники в эксцентричном кузове — не просто оценить с точки зрения дизайна экстерьера. Но с крышкой вместо традиционного кунга, как в нашем случае, L200 выглядит стильно и даже, что нехарактерно для грузовика, привлекает внимание. Сохранив фирменный стиль, ему добавили динамики, статности и здорового атлетизма.

Не будь L200 пикапом — применил бы эпитет «грация». Но факт остается фактом — «Митсу» не выглядит тяжелым и грузным, несмотря на свою природную «широкую кость». Ему с удовольствием уступают дорогу, отчаянно не мигают в «хвост» и вообще относятся с уважением — редкое для российских дорожных реалий свойство. Фактически, «плюс» в резюме.