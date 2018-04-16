Длительный тест-драйв Mitsubishi L200: первый среди равных

Неужели автомобиль, будто бы специально созданный для России, наконец-то распробовали? Первый квартал этого года вывел пикап Mitsubishi в лидеры своего сегмента — было продано более тысячи машин. По сегодняшним меркам, считай, рекорд. Выясняем, чем этот брутальный здоровяк покорил нашего брата.
В период с января по март Mitsubishi L200 нашел 1074 новых владельцев, заполучив 39% доли рынка от всех продаж в сегменте пикапов. Куда более дешевый УАЗ Pickup разошелся тиражом в 859 экземпляров, а главный конкурент в лице Toyota реализовал всего 615 автомобилей. Браво, «Митсу» — это прорыв.
Пикапы — утилитарные внедорожники в эксцентричном кузове — не просто оценить с точки зрения дизайна экстерьера. Но с крышкой вместо традиционного кунга, как в нашем случае, L200 выглядит стильно и даже, что нехарактерно для грузовика, привлекает внимание. Сохранив фирменный стиль, ему добавили динамики, статности и здорового атлетизма.
Не будь L200 пикапом — применил бы эпитет «грация». Но факт остается фактом — «Митсу» не выглядит тяжелым и грузным, несмотря на свою природную «широкую кость». Ему с удовольствием уступают дорогу, отчаянно не мигают в «хвост» и вообще относятся с уважением — редкое для российских дорожных реалий свойство. Фактически, «плюс» в резюме.
Корни этого феномена кроются в рамной конструкции — попутчики осознают, что маневрирование пикапа несколько отличается от легкового автомобиля. Хотя это не совсем правда: новое поколение Mitsubishi L200 гораздо более походит на «легковушку», чем предшественник. Угол разворота и точность руля, тишина и достойный уровень комфорта в салоне, хорошие тормоза и мощный дизельный мотор сделали автомобиль удобным и универсальным. И с точки зрения применения, и с точки зрения управляемости.
Даже могучая железяка, именуемая рамой лестничного типа, которая исстари добавляет машине дурного поведения при любом маневре, особо не чувствуется. Да, посадка — высокая, капитанская, но разве это плохо? Скорее, наоборот — обзорность великолепнейшая. Считается, что рамная конструкция ведет к тесноте в кокпите и низкому потолку, но к L200 это относится в меньшей степени.
Толпа, оценивающая автомобиль по картинкам и редким минутам общения у дилера, зачем-то голосит о кошмаре кресел. Мол, на таких скамейках и до дачи не доехать, чего уж там говорить о дальних горизонтах. Опровергаем: мы без остановок проехали 1400 км по самым разным дорогам и их отсутствию практически без остановок. За 16 часов кресло-лавка связало бы и самую мускулистую спину в узел, однако ж нет: изнеженные беспробудным сидением в редакции журналисты искривлений позвоночника избежали. Значит, не так плохи сидушки, как их малюют?
На этих же верстах прошла глобальную проверку шумоизоляция и подгонка материалов отделки. Мало того, что не было выявлено ни одного сверчка, хотя тамбовские и астраханские тропы давали повод, так и общий фон в салоне не был нарушен скрежетом и шумом зимней резины. Кто еще из пикапов может похвастаться таким уважением к пассажирам? Про дорогущий Volkswagen Amarok просьба ничего не говорить.
Фото: АвтоВзгляд
Фото: АвтоВзгляд
Были опасения, что знаменитый «волнистый» асфальт в тандеме с мостом, который по традиции отвечает за заднюю ось L200, значительно снизит скорость наших перемещений. Они не оправдались: Mitsubishi спокойно и уравновешенно преодолел все плохие участки.
Есть у японца «козырь в рукаве», которым должен заканчиваться каждый рассказ об этой нетривиальной машине: легендарная и непревзойденная трансмиссия Super Select. По сути, это два в одном: Part Time и Full Time, то есть по любому покрытию можно ехать как на заднем, так и на полном приводе без ущерба для трансмиссии. Достигается это за счет межосевого дифференциала с механизмом блокировки Torsen, который мгновенно чувствует избыток крутящего момента на одной из осей и в ту же секунду перебрасывает излишки.
Переводить трансмиссию из положения 2H в 4H можно на ходу, на скорости до 100 км/ч. Эта опция особенно важна для пикапа, чья легкая корма норовит пуститься в пляс, попадись ей скользкий участок. С Mitsubishi L200 такая невзгода вряд ли произойдет, если нет на то желания управляющего.
С наступлением дачного сезона «Тритон» превращается из удобного стильного внедорожника в «мамину радость» — рассада и сезонный скарб отправятся на «летние квартиры» одним рейсом, здорово подняв курс на акции мужа/сына/зятя (нужное подчеркнуть).
Пикапы традиционно получают у нас премию «Самый недооцененный», потому что россияне до сих пор не осознали их предназначение. Это камень в огород маркетологов, если что. С одной стороны — они уже перестали быть самыми дешевыми внедорожниками, ведь все автомобили, кроме «ульяновца» производятся за границами рублевой зоны, а с другой — необъятный и редко применимый из-за слишком больших (удивительно, но факт) объемов багажника.
Добавим сюда жадность городских властей, причисливших пикапы к грузовикам и разрешивших им въезд в городской центр только за деньги — и получим печальную реальность.
Поэтому пикаповоды улыбаются только дважды в год: когда вывозят семью на дачу и когда везут обратно урожай. А могли бы — каждый день. Ведь у них действительно крутая машина.