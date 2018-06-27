Длительный тест-драйв Ford Focus: уходя, не уходи

Пока новенький Ford Focus еще не добрался до российских поклонников, дилеры будут радостно распродавать машины предыдущего поколения, украшая их свеженькими версиями. И чем ближе час Х, тем более вкусные предложения можно «вырубить» у продавцов. Даже учитывая тот факт, что ценовая политика компании в России, не слишком благосклонна к потребителю.

А ведь когда-то автомобиль II генерации в трехдверном кузове и в базовой комплектации стоил какие-то 11 000 долларов США, и разлетался он по тогдашнему ультрабюджетному курсу словно горячие пирожки на вокзале у дяди Арсена.

Впрочем, периодически фордовцы инициируют всевозможные стимулирующие акции, так что шутливо именуемый российскими водителями за характерную радиаторную решетку «Астон Фокус» может вполне себе за недорого стать верным конем. При том, что он до сих пор способен удивлять. И вот чем.