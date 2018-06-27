Длительный тест-драйв Ford Focus: уходя, не уходи

Ford Focus IV поколения уже готов к мировой атаке на потребителей, вот только до России он доберется явно не скоро. А остались ли у третьего «Фокуса» козыри в борьбе за наших соотечественников, и какие — выяснил портал «АвтоВзгляд» в ходе длительного тест-драйва.
Пока новенький Ford Focus еще не добрался до российских поклонников, дилеры будут радостно распродавать машины предыдущего поколения, украшая их свеженькими версиями. И чем ближе час Х, тем более вкусные предложения можно «вырубить» у продавцов. Даже учитывая тот факт, что ценовая политика компании в России, не слишком благосклонна к потребителю.
А ведь когда-то автомобиль II генерации в трехдверном кузове и в базовой комплектации стоил какие-то 11 000 долларов США, и разлетался он по тогдашнему ультрабюджетному курсу словно горячие пирожки на вокзале у дяди Арсена.
Впрочем, периодически фордовцы инициируют всевозможные стимулирующие акции, так что шутливо именуемый российскими водителями за характерную радиаторную решетку «Астон Фокус» может вполне себе за недорого стать верным конем. При том, что он до сих пор способен удивлять. И вот чем.
Платформа нынешнего «Фокуса» оказалась настолько удачной, что она же ляжет в основу авто будущего поколения.
Конечно, новый автомобиль будет ехать лучше, кушать меньше, а выглядеть сочно. Но и уходящий герой нашего времени вряд ли может разочаровать. Ведь, помимо привлекательной и заметной внешности, особенно в версиях Black Pack и White&Black, «Фокус» весьма недурно оснащен, а самое главное — он умеет неплохо перемещаться в пространстве. Да, некоторые грешили на капризную роботизированную коробку PowerShift, хотя сейчас с ней вроде бы уже разобрались. Массовых нареканий она не вызывает.
В салоне привереды могут докопаться разве что к жесткому пластику передней панели, да и то с оговорками. Выглядит он добротно и не скрипит. А вот места для пассажиров — хоть отбавляй, причем как спереди, так и сзади. Да и багажник вполне достойного размера: ложись — не хочу! Клавиши и органы управления на своих местах, их пиктограммы вполне понятны, интерфейс интегрированных систем прост и функционален.
Но самое главное, чем способен вас очаровать Ford Focus, это своими ходовыми качествами. Рулевое управление довольно острое, а сам руль налит приятной тяжестью, что делает поведение машины на дороге очень предсказуемым.
На тесте портала «АвтоВзгляд» побывал двухпедальный хетчбэк с задорным 150-сильным мотором, умело контактирующим с шестью ступенями. Слаженность работы движка с коробкой передач сказывается и на отсутствии запаха сцепления при резком старте, и на минимизированных паузах после команды «резко обогнать».
А если вам достанется машина с механической КП, то вы наверняка будете приятно удивлены четкими короткими ходами рычага коробки. Этим уже много лет славятся практически все автомобили марки Ford.
Впрочем, лень и «автомат» пока побеждают безоговорочно в борьбе за клиента. Ford Focus — автомобиль очень сбалансированный, он не просто хорошо управляется, но еще и доставляет удовольствие от вождения.
Конечно, если вы пересели на Focus с BMW или Porsche, то вряд ли впечатлитесь, а вот владельцы «корейцев» и «японцев» порадуются однозначно, учитывая относительно доступный сегмент, в котором борется за клиента «американец».
В общем, пока новенькие Ford Focus IV существуют лишь в наших мечтах, самое время поторговаться за старенькие. Точнее, за нынешние, нисколько не утратившие актуальности. Вера, правда и опыт — это все про третий «Фокус». Во всяком случае, за 200 000 километров пробега он нас ни разу не подвел.