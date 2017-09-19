Land Rover Disscovery V в гостях у галгаев в Стране башней

Фото avtovzglyad.ru
Пятый сезон экспедиций Land Rover «Открывая Россию» проходит в Северной Осетии и Ингушетии на автомобилях Land Rover Disscovery V. Портал «АвтоВзгляд» вместе с группой журналистов преодолеет на внедорожниках более тысячи километров по горам, долинам и ущельям древних аланов и вайнахов. Испытания новых моделей в различных дорожных условиях и пройдут с полным погружением в историю и культуру местных народов.
Денис Халфин

На подлете к столице Северной Осетии городу Владикавказу нас встречал гордый Казбек, вид которого оживил в памяти слова бессмертного Александра Сергеевича: «Высоко над семьею гор, Казбек, твой царственный шатер Сияет вечными лучами». Кавказ приласкал безоблачным небом и ярким солнцем, а 32 градуса при сухом климате напомнили, какое оно — настоящее лето.

Проехав от аэропорта Владикавказа в восточном направлении всего 20 км мы пересекли границу и оказались в Магазе — столице Ингушетии, которая строится с начала 2000-х фактически в чистом поле рядом с бывшим главным городом республики — Назранью. Местные жители очень гордятся новым мемориалам памяти и славы, который считается уникальным и не имеет аналогов на Кавказе. На небольшом участке земли через различные композиции представлена вся история ингушского народа, который обрел независимость всего 25 лет назад.

Фото avtovzglyad.ru

Сами себя местные жители называют галгаи, а свою землю — Страна башен. В первый день экспедиции мы пересекли республику с запада на восток через величественное и живописное Ассинское ущелье, где была возможность насладиться видами древних башенных комплексов: Таргим, Вовнушки, Эгикал, Эрзи. Оборонительные сооружения, построенные в горах, были особой гордостью для галгаев и каждый уважающий себя род считал почетной обязанностью построить свою башню.

После второй чеченской кампании здесь продолжает нести службу усиленная группировка российской армии, поэтому на дорогах Ингушетии очень часто встречаются блокпосты с вооруженными федералами, «колючкой», «ежами» и бронетехникой. В то же время раны отгремевшей войны благополучно залечиваются с помощью дотаций. В населенных пунктах строятся преимущественно большие частные дома за основательными кирпичными заборами и высокими богато оформленными воротами. В республике неплохие дороги, даже далеко в горах, где следует быть предельно внимательным, учитывая колоритные особенности местного вождения.

В то же время Ингушетия приятно удивила гостеприимством и добродушием местных жителей, особенно в сельской местности, где люди очень легко идут на контакт и проявляют желание чем-то помочь, что-то интересное показать и чем-то вкусным угостить. Ну, и конечно живописные горные пейзажи Северного Кавказа поражают своим величием и красотой. А сегодня нас ждет Алания, Кормодонское ущелье и масса других интересных мест.

автопутешествие, туризм, автотуризм
19 сентября 2017
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