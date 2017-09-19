Land Rover Disscovery V в гостях у галгаев в Стране башней

Сами себя местные жители называют галгаи, а свою землю — Страна башен. В первый день экспедиции мы пересекли республику с запада на восток через величественное и живописное Ассинское ущелье, где была возможность насладиться видами древних башенных комплексов: Таргим, Вовнушки, Эгикал, Эрзи. Оборонительные сооружения, построенные в горах, были особой гордостью для галгаев и каждый уважающий себя род считал почетной обязанностью построить свою башню.

После второй чеченской кампании здесь продолжает нести службу усиленная группировка российской армии, поэтому на дорогах Ингушетии очень часто встречаются блокпосты с вооруженными федералами, «колючкой», «ежами» и бронетехникой. В то же время раны отгремевшей войны благополучно залечиваются с помощью дотаций. В населенных пунктах строятся преимущественно большие частные дома за основательными кирпичными заборами и высокими богато оформленными воротами. В республике неплохие дороги, даже далеко в горах, где следует быть предельно внимательным, учитывая колоритные особенности местного вождения.

В то же время Ингушетия приятно удивила гостеприимством и добродушием местных жителей, особенно в сельской местности, где люди очень легко идут на контакт и проявляют желание чем-то помочь, что-то интересное показать и чем-то вкусным угостить. Ну, и конечно живописные горные пейзажи Северного Кавказа поражают своим величием и красотой. А сегодня нас ждет Алания, Кормодонское ущелье и масса других интересных мест.