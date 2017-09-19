Land Rover Disscovery V в гостях у галгаев в Стране башней

На подлете к столице Северной Осетии городу Владикавказу нас встречал гордый Казбек, вид которого оживил в памяти слова бессмертного Александра Сергеевича: «Высоко над семьею гор, Казбек, твой царственный шатер Сияет вечными лучами». Кавказ приласкал безоблачным небом и ярким солнцем, а 32 градуса при сухом климате напомнили, какое оно — настоящее лето.
Проехав от аэропорта Владикавказа в восточном направлении всего 20 км мы пересекли границу и оказались в Магазе — столице Ингушетии, которая строится с начала 2000-х фактически в чистом поле рядом с бывшим главным городом республики — Назранью. Местные жители очень гордятся новым мемориалам памяти и славы, который считается уникальным и не имеет аналогов на Кавказе. На небольшом участке земли через различные композиции представлена вся история ингушского народа, который обрел независимость всего 25 лет назад.