Уволен инспектор ДПС, остановивший пьяного судью

В скандале вокруг вокруг судьи Иркутского облсуда Дмитрия Черникова, в пьяном виде попавшегося патрулю ГИБДД, поставлена точка. Судья продолжает работать и водить машину, а инспектора ДПС, посмевшего остановить пьяного служителя закона, уволили из органов.
Максим Строкер

Суд свердловского района Иркутска отказался восстановить на службе уволенного ранее инспектора местной ДПС Сергея Лызуненко. Полицейский был уволен после того, как в октябре прошлого года оформил ДТП в котором участвовал явно пьяный пожилой водитель. Оказалось, что слабоговорящее тело — судья коллегии по уголовным делам Иркутского облсуда Дмитрий Черников. В том, что инспектор не ошибался в своих предположениях относительно алкогольного состояния судьи, можно убедиться, ознакомившись с записью видеорегистратора, работавшего в салоне патрульной машины. На видео инспектор ДПС называет собеседника Дмитрием Александровичем Черниковым и предлагает «дунуть в алкотестер». Далее гражданину, явно находящемуся в не вполне вменяемом состоянии предлагается проехать для освидетельствования в медучреждение. Тот вновь отказывается. В результате инспектор Лызуненко составил протокол об отказе от медицинского освидетельствования в отношении судьи Черникова.

Как сообщает портал zasudili.ru, инспектора ДПС уволили за то, что он не оказал судье первую медицинскую помощь и не вызвал медиков. Районный суд утказался восстановить принципиального инспектора в должности по той причине, что он совершил проступок, порочащий честь полицейского. А судью Дмитрия Черникова не только не лишили водительского удостоверения, но и оставили вершить правосудие: согласно данным портала Иркутского облсуда, он и сейчас продолжает трудиться в коллегии по уголовным делам в составе по работе с присяжными. Напомним, что в последнее время представители судебной власти Иркутска что-то зачастили со своим участием в разнообразных скандалах. Как сообщал в начале июля 2017 года портал «АвтоВзгляд», судья Октябрьского районного суда Иркутска Константин Федоров был застигнут сотрудниками Росгвардии в своей машине во время секса с 15-летним жителем Ангарска.

штрафы, суд, медосвидетельствование, водительское удостоверение, ГИБДД
31 июля 2017
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