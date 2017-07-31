Уволен инспектор ДПС, остановивший пьяного судью

Суд свердловского района Иркутска отказался восстановить на службе уволенного ранее инспектора местной ДПС Сергея Лызуненко. Полицейский был уволен после того, как в октябре прошлого года оформил ДТП в котором участвовал явно пьяный пожилой водитель. Оказалось, что слабоговорящее тело — судья коллегии по уголовным делам Иркутского облсуда Дмитрий Черников. В том, что инспектор не ошибался в своих предположениях относительно алкогольного состояния судьи, можно убедиться, ознакомившись с записью видеорегистратора, работавшего в салоне патрульной машины. На видео инспектор ДПС называет собеседника Дмитрием Александровичем Черниковым и предлагает «дунуть в алкотестер». Далее гражданину, явно находящемуся в не вполне вменяемом состоянии предлагается проехать для освидетельствования в медучреждение. Тот вновь отказывается. В результате инспектор Лызуненко составил протокол об отказе от медицинского освидетельствования в отношении судьи Черникова.
Как сообщает портал zasudili.ru, инспектора ДПС уволили за то, что он не оказал судье первую медицинскую помощь и не вызвал медиков. Районный суд утказался восстановить принципиального инспектора в должности по той причине, что он совершил проступок, порочащий честь полицейского. А судью Дмитрия Черникова не только не лишили водительского удостоверения, но и оставили вершить правосудие: согласно данным портала Иркутского облсуда, он и сейчас продолжает трудиться в коллегии по уголовным делам в составе по работе с присяжными. Напомним, что в последнее время представители судебной власти Иркутска что-то зачастили со своим участием в разнообразных скандалах. Как сообщал в начале июля 2017 года портал «АвтоВзгляд», судья Октябрьского районного суда Иркутска Константин Федоров был застигнут сотрудниками Росгвардии в своей машине во время секса с 15-летним жителем Ангарска.