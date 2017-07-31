Уволен инспектор ДПС, остановивший пьяного судью

Как сообщает портал zasudili.ru, инспектора ДПС уволили за то, что он не оказал судье первую медицинскую помощь и не вызвал медиков. Районный суд утказался восстановить принципиального инспектора в должности по той причине, что он совершил проступок, порочащий честь полицейского. А судью Дмитрия Черникова не только не лишили водительского удостоверения, но и оставили вершить правосудие: согласно данным портала Иркутского облсуда, он и сейчас продолжает трудиться в коллегии по уголовным делам в составе по работе с присяжными. Напомним, что в последнее время представители судебной власти Иркутска что-то зачастили со своим участием в разнообразных скандалах. Как сообщал в начале июля 2017 года портал «АвтоВзгляд», судья Октябрьского районного суда Иркутска Константин Федоров был застигнут сотрудниками Росгвардии в своей машине во время секса с 15-летним жителем Ангарска.