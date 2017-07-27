Какие засады любит устраивать ГИБДД на дороге

Не все водители вовремя это делают, и какое-то время мчатся по территории поселка с «шоссейной» скоростью — в районе 100 км/ч. Вот их и «окучивают» дпсники. Знаки ограничения скорости на трассе, которые с трудом можно заметить из-за растительности — также на особом счету у сотрудников ДПС! Местные жители обычно прекрасно осведомлены о «нехороших местах», и потому не попадаются. А вот проезжий отпускник обязательно вляпается в эту ловушку — ведь в зоне действия такого знака «проклятого нарушителя» обязательно будет поджидать экипаж ГИБДД.

Перекресток — практически беспроигрышное место засады для патруля. Достаточно встать чуть за ним по направлению движения потока. И знай себе отлавливай любителей проскочить «на желтый». Ведь мало кто из водителей помнит, что ПДД считают его запрещающим сигналом светофора. Кстати, за повторное нарушение такого рода в течение года уже можно остаться без «прав» на шесть месяцев. Для опытного сотрудника это обстоятельство — отличный повод для вдумчивого и очень плодотворного общения с нарушителем. Если же на перекрестке еще и разметка нанесена так, что не наехав на осевую линию не повернешь, то транспортная развязка превращается в самое настоящее золотое дно для дпсника. Возможность «разводить на выезд на встречку» каждого первого поворачивающего — это ж просто счастье какое-то!