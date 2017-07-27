Какие засады любит устраивать ГИБДД на дороге

Данные о полицейских пикетах становятся особенно актуальными в сезон отпусков, когда широкие массы сотрудников управлений ГИБДД южных регионов России переходят на усиленный вариант несения службы по выписыванию протоколов проезжим отдыхающим.
Максим Строкер

Теоретически регламент работы сотрудников ГИБДД в одном своем пункте запрещает прятаться в засадах, а в другом не менее однозначно разрешает использовать для организации профилактики правонарушений естественные укрытия, строения и складки придорожной местности. То есть, гибддшные засады одновременно и запрещены, и разрешены, что позволяет сотрудникам вовсю пользоваться данным «тактическим приемом». Самый надежный и проверенный временем способ полицейской засады — отлов вольно или невольно выехавших на «встречку». Это может быть прямой как стрела и длинный участок широкого и ровного шоссе, на которой обязательно нанесена сплошная осевая разметка.

Если в его конце имеется укрытие — куст, строение, павильон автобусной остановки, — там обязательно время от времени будут прятаться сотрудники ГИБДД и «стричь» либо протоколы, либо взятки. Автобусные остановки на двухполосных шоссе и улицах, кстати, вообще являются излюбленным «пастбищем» сотрудников всех регионов нашей необъятной. Вынужденный объезд через полосу встречного движения высаживающего пассажиров автобуса — отличный способ «нарубить» протоколов «за встречку»! Второе характерное место полицейской засады — где скоростная трасса входит в населенный пункт. В его границах, как водится, требуется сбросить скорость до 60 км/ч.

liveangarsk.ru

Не все водители вовремя это делают, и какое-то время мчатся по территории поселка с «шоссейной» скоростью — в районе 100 км/ч. Вот их и «окучивают» дпсники. Знаки ограничения скорости на трассе, которые с трудом можно заметить из-за растительности — также на особом счету у сотрудников ДПС! Местные жители обычно прекрасно осведомлены о «нехороших местах», и потому не попадаются. А вот проезжий отпускник обязательно вляпается в эту ловушку — ведь в зоне действия такого знака «проклятого нарушителя» обязательно будет поджидать экипаж ГИБДД.

Перекресток — практически беспроигрышное место засады для патруля. Достаточно встать чуть за ним по направлению движения потока. И знай себе отлавливай любителей проскочить «на желтый». Ведь мало кто из водителей помнит, что ПДД считают его запрещающим сигналом светофора. Кстати, за повторное нарушение такого рода в течение года уже можно остаться без «прав» на шесть месяцев. Для опытного сотрудника это обстоятельство — отличный повод для вдумчивого и очень плодотворного общения с нарушителем. Если же на перекрестке еще и разметка нанесена так, что не наехав на осевую линию не повернешь, то транспортная развязка превращается в самое настоящее золотое дно для дпсника. Возможность «разводить на выезд на встречку» каждого первого поворачивающего — это ж просто счастье какое-то!

штрафы, лишение прав, ПДД, КоАП, ГИБДД
27 июля 2017
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