Какие засады любит устраивать ГИБДД на дороге

Теоретически регламент работы сотрудников ГИБДД в одном своем пункте запрещает прятаться в засадах, а в другом не менее однозначно разрешает использовать для организации профилактики правонарушений естественные укрытия, строения и складки придорожной местности. То есть, гибддшные засады одновременно и запрещены, и разрешены, что позволяет сотрудникам вовсю пользоваться данным «тактическим приемом». Самый надежный и проверенный временем способ полицейской засады — отлов вольно или невольно выехавших на «встречку». Это может быть прямой как стрела и длинный участок широкого и ровного шоссе, на которой обязательно нанесена сплошная осевая разметка.
Если в его конце имеется укрытие — куст, строение, павильон автобусной остановки, — там обязательно время от времени будут прятаться сотрудники ГИБДД и «стричь» либо протоколы, либо взятки. Автобусные остановки на двухполосных шоссе и улицах, кстати, вообще являются излюбленным «пастбищем» сотрудников всех регионов нашей необъятной. Вынужденный объезд через полосу встречного движения высаживающего пассажиров автобуса — отличный способ «нарубить» протоколов «за встречку»! Второе характерное место полицейской засады — где скоростная трасса входит в населенный пункт. В его границах, как водится, требуется сбросить скорость до 60 км/ч.