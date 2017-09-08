Почему не стоит пререкаться с сотрудником ГИБДД

Любая встреча с представителем правоохранительных органов, в том числе и по их требованию. обусловлена исключительно законными основаниями. Поведение инспектора регулируется правилами, зафиксированными в Административном регламенте МВД, где черным по белому написано, что он «должен проявлять уважение к гражданским лицам, а также быть решительным и принципиальным в обеспечении правопорядка». Не секрет, что это не всегда соответствует действительности.

Поэтому юридическая подкованность и блестящие знания хотя бы Правил дорожного движения и КоАП всегда будут для водителя самым результативным орудием против нечистых на руку полицейских. С другой стороны, сотрудник ГИБДД обязан разъяснить водителю все его права в рамках КоАП. Если же вы не вооружены знаниями, и подозреваете, что инспектор вышел за рамки служебных обязанностей и не собирается вам ничего разъяснять, у вас есть два пути.

Первый — взять паузу и с помощью смартфона найти в Сети нужную информацию, которая помогла бы разрулить ситуацию законным способом. Второй — звонить напрямую в службу доверия ГИБДД или дежурному в местное полицейское отделение. В любом случае, если вы не согласны с формулировкой протокола, так и пишите: «С инспектором не согласен». При этом очень желательно, чтобы в протоколе правонарушения были указаны свидетели.