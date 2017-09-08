Почему не стоит пререкаться с сотрудником ГИБДД

Фото Геннадий Черкасов
Виноваты ли вы в нарушении ПДД или не виноваты, справедлив к вам гаишник или нет, пусть если даже он вам откровенно хамит — даже в этом случае при общении с ним держите себя в холодном уме и не срывайтесь на эмоции. Весь ваш разговор не должен выходить за границы правого поля, иначе вас ждут неприятности, о которых напоминает портал «АвтоВзгляд».
Иван Флягин

Любая встреча с представителем правоохранительных органов, в том числе и по их требованию. обусловлена исключительно законными основаниями. Поведение инспектора регулируется правилами, зафиксированными в Административном регламенте МВД, где черным по белому написано, что он «должен проявлять уважение к гражданским лицам, а также быть решительным и принципиальным в обеспечении правопорядка». Не секрет, что это не всегда соответствует действительности.

Поэтому юридическая подкованность и блестящие знания хотя бы Правил дорожного движения и КоАП всегда будут для водителя самым результативным орудием против нечистых на руку полицейских. С другой стороны, сотрудник ГИБДД обязан разъяснить водителю все его права в рамках КоАП. Если же вы не вооружены знаниями, и подозреваете, что инспектор вышел за рамки служебных обязанностей и не собирается вам ничего разъяснять, у вас есть два пути.

Первый — взять паузу и с помощью смартфона найти в Сети нужную информацию, которая помогла бы разрулить ситуацию законным способом. Второй — звонить напрямую в службу доверия ГИБДД или дежурному в местное полицейское отделение. В любом случае, если вы не согласны с формулировкой протокола, так и пишите: «С инспектором не согласен». При этом очень желательно, чтобы в протоколе правонарушения были указаны свидетели.

Но если вы, нарушив ПДД, по каким-то причинам начнете пререкаться с инспектором, а то и огрызаться, он сможет воспользоваться некоторыми тонкостями закона и использовать его против вас по полной программе. Так, во многих статьях КоАП присутствует вилка административных штрафов, которые могут наложить сотрудники ГИБДД.

Например, пункт 12.7 предполагает административный штраф в размере от 5000 до 15 000 рублей за отсутствие прав у водителя. Согласитесь, разница в сумме ощутимая. По закону наличие подобных «вилок», с одной стороны позволяет учитывать различные отягчающие и смягчающие обстоятельства, а с другой, к сожалению, позволяет злоупотреблять ими при определении наказания. Ведь право учета подобных обстоятельств при принятии решения остается за должностными лицами. Так что не сомневайтесь, в большинстве случаев инспектор найдет немало оснований оштрафовать вас на полную катушку.

А уж если вы скатитесь до неприкрытого хамства в адрес гаишника, то вам могут предъявить статью 319 Уголовного кодекса «Оскорбление представителя власти». Если он это докажет, то вам грозит «штраф до 40 000 или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательные работы на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительные работы на срок до одного года». Кстати, вилка та еще, но уголовное наказание будет выбирать для вас уже суд. Так что держите себя в руках и соблюдайте закон, тогда перед гаишником вам не придется ни лебезить, ни наоборот, переходить на повышенные тона.

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8 сентября 2017
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