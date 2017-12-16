Новые поправки в ПДД: почему в России резко вырастут продажи светоотражающих жилетов

В какой-то мере необходимость такого нововведения подтверждается статистикой ДТП. Так, за шесть месяцев 2017 года на российских дорогах в темное время суток было зарегистрировано более 7,5 тысячи наездов на пешеходов — на 10,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Снижение количества подобного рода аварий увязывается в МВД с обязанностью пешеходов «при переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток вне населенных пунктов иметь при себе предметы со световозвращающими элементами».

Что ж, возможно оно так и есть. Тем более, что одновременно количество наездов на водителей, вышедших из своих машин на проезжую часть или на обочину, и не обязанных носить спецжилеты, возросло: за полгода произошло 66 таких ДТП, и это на 4,8% больше чем в январе–июне 2016-го. Пусть в общей статистике смертельных случаев на дорогах эта цифра не кажется большой, но ценность представляет собой каждая человеческая жизнь.

Поэтому инициатива МВД России, пусть и не представляется первоочередной и приоритетной, все же вполне разумна. Мы все прекрасно знаем, как тяжело — даже не ночью, а в сумерках — разглядеть из автомобиля неспешно движущегося по обочине пешехода. И, между прочим, в Европе светоотражающие жилеты давно уже обязательны для водителей.