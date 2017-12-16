Новые поправки в ПДД: почему в России резко вырастут продажи светоотражающих жилетов

Согласно постановлению, подписанному премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, пункт 2.3.4 правил дорожного движения получает следующее дополнение:
«В случае вынужденной остановки транспортного средства или дорожно-транспортного происшествия вне населенных пунктов в темное время суток либо в условиях ограниченной видимости при нахождении на проезжей части или обочине быть одетым в куртку, жилет или жилет-накидку с полосами световозвращающего материала, соответствующих требованиям ГОСТа 12.4.281—2014».
Стандарт, к которому отсылает пункт ПДД в новой редакции «распространяется на специальную сигнальную одежду повышенной видимости прежде всего для пользователей, выполняющих дорожные работы и аналогичные виды деятельности, где работающие должны быть заблаговременно замечены водителями транспортных средств».