Новые поправки в ПДД: почему в России резко вырастут продажи светоотражающих жилетов

Фото: vkupon.ru
Опубликованное сегодня постановление правительства Российской Федерации обязало водителей, выходящих их автомобиля на трассе в темное время суток, носить светоотражающие жилет или накидку. Новые правила вступят в силу с 16 марта 2018 года — через 90 дней с момента их официальной публикации.
Эдуард Раскин

Согласно постановлению, подписанному премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, пункт 2.3.4 правил дорожного движения получает следующее дополнение:

«В случае вынужденной остановки транспортного средства или дорожно-транспортного происшествия вне населенных пунктов в темное время суток либо в условиях ограниченной видимости при нахождении на проезжей части или обочине быть одетым в куртку, жилет или жилет-накидку с полосами световозвращающего материала, соответствующих требованиям ГОСТа 12.4.281—2014».

Стандарт, к которому отсылает пункт ПДД в новой редакции «распространяется на специальную сигнальную одежду повышенной видимости прежде всего для пользователей, выполняющих дорожные работы и аналогичные виды деятельности, где работающие должны быть заблаговременно замечены водителями транспортных средств».

В какой-то мере необходимость такого нововведения подтверждается статистикой ДТП. Так, за шесть месяцев 2017 года на российских дорогах в темное время суток было зарегистрировано более 7,5 тысячи наездов на пешеходов — на 10,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Снижение количества подобного рода аварий увязывается в МВД с обязанностью пешеходов «при переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток вне населенных пунктов иметь при себе предметы со световозвращающими элементами».

Что ж, возможно оно так и есть. Тем более, что одновременно количество наездов на водителей, вышедших из своих машин на проезжую часть или на обочину, и не обязанных носить спецжилеты, возросло: за полгода произошло 66 таких ДТП, и это на 4,8% больше чем в январе–июне 2016-го. Пусть в общей статистике смертельных случаев на дорогах эта цифра не кажется большой, но ценность представляет собой каждая человеческая жизнь.

Поэтому инициатива МВД России, пусть и не представляется первоочередной и приоритетной, все же вполне разумна. Мы все прекрасно знаем, как тяжело — даже не ночью, а в сумерках — разглядеть из автомобиля неспешно движущегося по обочине пешехода. И, между прочим, в Европе светоотражающие жилеты давно уже обязательны для водителей.

Остаются, конечно, кое-какие вопросы к проработанности всего комплекса связанных с этой новацией мер. Например, пока ни слова не сказано об ответственности за нарушение пункта 2.3.4 правил в новой редакции: пешеходам, например, за отсутствие жилета грозит штраф в 500 рублей. Зная наших соотечественников, можно смело утверждать — не будет прописана кара, не будет и светоотражающей одежды у водителей.

Напротив, если чиновники установят даже минимальное денежное взыскание, то за жилетами в ту же секунду выстроится очередь. Вспомним хотя бы покупательскую лихорадку, возникшую после решения об обязательной наклейке знака «Ш» на машину с шипованной резиной. Поскольку время до истечения 90-дневного периода еще есть, можно не сомневаться — штрафы установят, и ажиотаж будет. Впрочем, водители, которые разорились на дорогие наборы автомобилиста, или же получившие их в подарок от дилера, в магазины не побегут — светоотражающие жилеты у них входят в комплект наряду с аптечкой и знаком аварийной остановки.

ПДД, безопасность дорожного движения, авария, ДТП, трасса, ГИБДД
16 декабря 2017
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