С 1 февраля Москва останется без инспекторов ГИБДД

И их волновал, по сути, только один вопрос — какие конкретно «боевые потери» понесет то или иное региональное управление. Окончательно это станет ясно после 1 февраля этого года, когда появится соответствующий приказ МВД. Но уже сегодня порталу «АвтоВзгляд» стало известно, что больше всего уволенных гайцов будет в Москвы.

В столице, как сообщают наши источники, уволят 753 сотрудника ГАИ — больше, чем где либо. Кроме того, будет ликвидировано четыре отдела в УГИБДД города. Но то, что полетят головы управленцов, на простых водителях вряд ли скажется. А вот новость о том, что Первопрестольная лишится аж двух полков ДПС наверняка заинтересует. Ведь это означает, что контроль за автовладельцами будет значительно снижен. На деле это означает, что риск быть наказанным за езду с нечитаемыми номерами; непропуск пешеходов; выезд на «встречку» и даже подшофе окажется минимален. Впрочем, основной удар на себя примут подразделения, со «встречкой» и неуважительным отношением рулевых к «безлошадным» участникам дорожного движения дел не имеющие.