С 1 февраля Москва останется без инспекторов ГИБДД

Декабрьский указ Президента РФ о сокращении 10 000 гаишников по всей стране стал неожиданностью только для граждан, не связанных с ГИБДД. Сотрудники же службы, прием на которую, кстати сказать, был запрещен с осени прошлого года, были вполне готовы к такому повороту событий.
Александр Ростарчук

И их волновал, по сути, только один вопрос — какие конкретно «боевые потери» понесет то или иное региональное управление. Окончательно это станет ясно после 1 февраля этого года, когда появится соответствующий приказ МВД. Но уже сегодня порталу «АвтоВзгляд» стало известно, что больше всего уволенных гайцов будет в Москвы.

В столице, как сообщают наши источники, уволят 753 сотрудника ГАИ — больше, чем где либо. Кроме того, будет ликвидировано четыре отдела в УГИБДД города. Но то, что полетят головы управленцов, на простых водителях вряд ли скажется. А вот новость о том, что Первопрестольная лишится аж двух полков ДПС наверняка заинтересует. Ведь это означает, что контроль за автовладельцами будет значительно снижен. На деле это означает, что риск быть наказанным за езду с нечитаемыми номерами; непропуск пешеходов; выезд на «встречку» и даже подшофе окажется минимален. Впрочем, основной удар на себя примут подразделения, со «встречкой» и неуважительным отношением рулевых к «безлошадным» участникам дорожного движения дел не имеющие.

Под нож пойдут полки ДПС, обслуживающие МКАД — они превратятся в батальоны, потеряв по 150—200 человек личного состава. Логика «сокращальщиков» здесь понятна. Основное нарушение на МКАД — превышение скорости и езда по обочинам. А эти проступки призваны контролировать комплексы фото- видеофиксации, плодящиеся и тут, и по всему городу, как грибы после дождя. Другое дело, как уже говорилось, результативность работы этих приборов начнет стремительно снижаться, поскольку особо ушлые водилы начнут скрывать номера своих машин, зная, что риск встретить инспектора — минимален. Возникнет и другая проблема, крайне актуальная для этой трассы, ввиду ее вечной загруженности.

После глобального сокращения инспекторского состава резко и на много вырастет время ожидания патрульного экипажа попавшими в ДТП. То есть и без того колоссальные заторы на кольцевой станут просто ужасающими, поскольку авария только в одной полосе движения снижает пропускную способность даже пятиполосной дороги практически на треть! И европротокол-европротоколом конечно, но если учесть, что в столице им пользуется чуть больше 10% попавших в дорожно-транспортные происшествия, грядущей острейшей проблемы подобный способ оформления инцидентов не решит.

Вырастет, еще раз подчеркнем, и число пьяных за рулем, поскольку кроме полков, контролирующих МКАД, довольно серьезно пострадают и батальоны, обслуживающие внутригородские дороги. По которым, кстати говоря, так же станет передвигаться сложнее.

Дело в том, что, как мы уже упомянули выше, в число сокращаемых подразделений войдет и отдел, отвечающий за организацию дорожного движения (включая и светофорные объекты). Эта функция автоинспекции будет целиком и полностью передана в ЦОДД столичного правительства. Однако как это структура «ведет» транспортные потоки хорошо известно. Достаточно сказать, что уже давно ЦОДД программирует светофоры на «долгий красный» для тех, кто движется по основным магистралям, отдавая предпочтение выезжающим с боковых улочек и пешеходам. С другой стороны, в Москве полно светофоров на пешеходных переходах, которые в «зеленом» цикле пропускают по одной-две машины в пять-десять минут. Есть и другие примеры «удачных» логистических решений. Теперь же, когда ГИБДД окажется полностью отстранена от процессов, их станет на порядок больше.

Кстати сказать, от новой реформы ГИБДД пострадают и граждане, получающие водительское удостоверение впервые, или меняющее его. Хотя президентский указ вроде бы не подразумевал сокращения персонала в регистрационно=экзаменационных подразделениях инспекции, в Москве под нож попал один из отделов ЦРЭРТН УаМТК ГИБДД ГУВД, занимавшейся контролем и надзором за семи столичными регистрационно-зкзаменационными подразделениями ГИБДД и автошколами. То есть и в этой сфере, и без того вызывающей нарекания граждан, можно ждать значительных ухудшений.

встречная полоса, превышение скорости, видеофиксация, очереди в ГАИ, экзамены в ГАИ, пешеходы, произвол ГАИ, безопасность дорожного движения, ГИБДД
23 января 2018
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