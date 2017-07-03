Новый глава ГИБДД готовит «кузькину мать» пьяным и водителям автобусов

Первую пресс-конференцию нового начальника ГИБДД России генерала Михаила Черникова, состоявшуюся третьего июля 2017 года, приурочили к 81-му дню рождения ГИБДД. Видимо, чтобы не омрачать светлый праздник фуражки и жезла, сотрудники пресс-службы МВД всем прибывшим журналистам заранее раздали бумажки с вопросами, которые те должны были задавать «новой метле». Такая процедура создала настолько интересную атмосферу, что когда генерал-майор появился на пороге и поприветствовал присутствующих, немедленно захотелось вскочить, вытянуться и залихватски гаркнуть что-то вроде: «здра-жла-тварщ-генера»! Но дать волю солдафонскому «я», да и то лишь отчасти, удалось только видеооператорам: разом вскочив со стульев, они сделали вид, что это камеры требуют их немедленного внимания.

По окончании вступительного слова, в котором генерал Черников ознакомил присутствующих с неоспоримыми успехами в работе ГИБДД, наступило время вопросов с мест. Профессионалы репортажа и мастера горячих новостей дисциплинированно и с выражением зачитывали раздаточный материал и чинно выслушивали не менее интересные ответы генерала. Корреспондент портала «АвтоВзгляд» в свое время увильнул от «обилечивания» бумажкой с вопросиком и потому задал собственный. Реакция давно хотела узнать из первых уст — правда ли то, о чем написали практически все СМИ, когда стало известно о назначении Черникова новым начальником ГИБДД. Якобы, одной из главных его задач на новом посту будет обеспечение гладкого слияния структур госавтоинспекции и патрульно-постовой службы МВД.