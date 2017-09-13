Можно ли парковаться на полукруглой разметке и рядом с местами для инвалидов

Фото Геннадий Черкасов
Проблемы с поиском места для парковки, даже на платных участках, стали бичем автомобилистов в больших городах и особенно в Москве и Санкт-Петербурге. В итоге водители пытаются втиснуть свои транспортные средства в самые маленькие пространства, пригодные по их мнению для законной парковки. И очень удивляются, когда даже оплатив стоянку, узнают, что их авто эвакуировано!
Михаил Ростарчук

И особенно часто это происходит с теми автолюбителями, кто паркует свои машины на парковочных местах с так называемымой полукруглой разметкой. Это, как правило, первое и последнее место в парковочном ряду. Так вот для тех, кто давно не открывал ПДД: согласно п. 12.4 полукруги означают лишь начало и конец парковочного пространства и не предназначены для стоянки автомобилей. Прямо это не прописано, что и гаишники, и парковочные инспекторы применяют в данном случае тот параграф, что запрещает парковку в местах, где транспортное средство закроет от других водителей сигналы светофора, дорожные знаки или сделает невозможным движение (въезд или выезд) других транспортных средств, или создаст помехи для движения пешеходов.

Наказание за подобную вольную трактовку Правил строгое — п. 4 ст. 12.19 КоАП РФ за создание подобных помех наказывает штрафом в 3000 рублей для москвичей и петербуржцев и 2000 «деревянных» для остальных россиян. И плюс к этому — эвакуация транспортного средства. Вторая парковочная «засада» не менее коварна. Речь идет о парковке вполне здоровых граждан на местах, предназначенных для инвалидов.

Фото Кирилл Искольдский

В последнее время, правда, российские автовладельцы стали более цивилизованны (а может быть их приучил к порядку положенный за это штраф в 5000 рублей и безальтернативная эвакуация т/с) и практически не занимают те куски парковочного асфальта, на которые нанесена соответствующая разметка. Однако тут есть нюанс.

В случае, если на парковочном месте ничего не нарисовано, а на нем просто стоит знак «Инвалид», то его действие распространяется сразу на три парко/места — по одному с каждой стороны. По невнимательности в эту «ловушку» регулярно попадают тысячи автолюбителей.

Правда, еще чаще попадают на штрафы граждане, паркующие свои авто ближе 5-и метров от «зебры» или «перекрестка»; ближе 15-и метров от остановок маршрутных транспортных средств и ближе 50 метров от ж/д переездов.

парковка, штрафы, ПДД, КоАП, эвакуаторы, платная парковка, ГИБДД
13 сентября 2017
1412



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы