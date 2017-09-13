Можно ли парковаться на полукруглой разметке и рядом с местами для инвалидов

И особенно часто это происходит с теми автолюбителями, кто паркует свои машины на парковочных местах с так называемымой полукруглой разметкой. Это, как правило, первое и последнее место в парковочном ряду. Так вот для тех, кто давно не открывал ПДД: согласно п. 12.4 полукруги означают лишь начало и конец парковочного пространства и не предназначены для стоянки автомобилей. Прямо это не прописано, что и гаишники, и парковочные инспекторы применяют в данном случае тот параграф, что запрещает парковку в местах, где транспортное средство закроет от других водителей сигналы светофора, дорожные знаки или сделает невозможным движение (въезд или выезд) других транспортных средств, или создаст помехи для движения пешеходов.

Наказание за подобную вольную трактовку Правил строгое — п. 4 ст. 12.19 КоАП РФ за создание подобных помех наказывает штрафом в 3000 рублей для москвичей и петербуржцев и 2000 «деревянных» для остальных россиян. И плюс к этому — эвакуация транспортного средства. Вторая парковочная «засада» не менее коварна. Речь идет о парковке вполне здоровых граждан на местах, предназначенных для инвалидов.