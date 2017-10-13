Как ужасно притесняют пешеходов в Европе

Фото: www.abraxasnu.com
В любой аварийной ситуации, случающейся на дорогах России, принято первым делом обвинить водителя, а уже потом начинать разбираться. Каждый месяц появляются законодательные акты или законодательные инициативы, призванные ужесточить наказание для тех, кто за рулем. При этом пешеходы, как правило, априори считаются белыми и пушистыми. А как обстоят дела в Европе?
Эдуард Раскин

Конечно же, в России не пешеходы хороши, а водители плохи. Наше народонаселение отличается дремучей безграмотностью во всем, что касается правил поведения за рулем — ведь история общения большинства из них с автомобилем ограничивается опытом всего лишь одного поколения. Отсюда жлобство и хамство на дорогах, которого, впрочем, с каждым годом становится все меньше. Водитель отечественного разлива становится все более внимательным к другим участникам движения, все меньше норовит продемонстрировать свое превосходство, и все больше — вежливость.

Зато теперь начинают наглеть пешеходы. Не случалось сталкиваться с таким — человек бодрым шагом подходит к «зебре», а, сойдя на проезжую часть, резко замедляется и шествует через дорогу как коронованная особа, разбитая параличом? Естественно, с двух сторон от него скапливаются автомобили, а их водители клянут на чем свет стоит правила, закрепившие преимущество за бесколесными участниками движения.

У наших соседей законодательно ситуация схожая. Европейские дороги остаются самыми безопасными в мире: в 2016 году на там произошло всего 50 дорожно-транспортных происшествий на миллион жителей. Странами с самым низким уровнем смертности стали в прошлом году Швеция, где погибло 27 человек на миллион, Великобритания с показателем в 28 смертельных случаев и Нидерланды — в 33. Хуже всего дела обстоят в Болгарии, Румынии и Латвии, где автокатастрофы унесли жизни соответственно 99, 97 и 80 человек на каждый миллион населения. Среди погибших на дорогах в среднем 21% — пешеходы, 8% — велосипедисты, 17% — мотоциклисты и 46% — автомобилисты.

Фото: www.grothlawfirm.com

Такая статистика тревожит руководство Евросоюза. Но оно не пытается для улучшения картины еще больше прижать водителей, а рекомендует национальным законодательным органам провести работу среди пешеходов. На что же конкретно предлагает обратить внимание Еврокомиссия?

Если рядом с проезжей частью есть тротуары или специально выделенные места для передвижения пешеходов, то последним нужно передвигаться именно там, а брести по краю дороги, — считают еврочиновники. Впрочем, если человек тащит нечто громоздкое, то ему может использовать проезжую часть. Не возбраняется залезать на территорию автомобилей также группам, возглавляемым ответственным лицом, или процессиям.

И вот то самое интересное, что неплохо было бы усвоить и нашим соотечественникам. Еврокомиссия напоминает пешеходам, желающим пересечь дорогу, что нельзя шагать напрямки через улицу, если рядом есть оборудованный и обозначенный переход. А при пересечении дороги по нерегулируемому переходу неплохо было бы, предже чем выходить на проезжую часть, оценить расстояние до ближайших транспортных средств и их скорость, а не топать, закрыв глаза и заткнув уши, полагаясь на защиту ПДД. Более того, даже на перекрестке с нанесенной маркировкой стоит убедиться, что его пересечение не помешает движению транспорта.

Ну и замечание, которое многим нашим согражданам будет особенно неприятно. Переходя через дорогу, заявляют еврочиновники, не нужно выбирать самый длинный из возможных маршрутов, а также нарочно задерживаться или тем более останавливаться на проезжей части без крайней необходимости.

ПДД, пешеходы, ГИБДД
13 октября 2017
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