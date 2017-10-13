Как ужасно притесняют пешеходов в Европе

Конечно же, в России не пешеходы хороши, а водители плохи. Наше народонаселение отличается дремучей безграмотностью во всем, что касается правил поведения за рулем — ведь история общения большинства из них с автомобилем ограничивается опытом всего лишь одного поколения. Отсюда жлобство и хамство на дорогах, которого, впрочем, с каждым годом становится все меньше. Водитель отечественного разлива становится все более внимательным к другим участникам движения, все меньше норовит продемонстрировать свое превосходство, и все больше — вежливость.

Зато теперь начинают наглеть пешеходы. Не случалось сталкиваться с таким — человек бодрым шагом подходит к «зебре», а, сойдя на проезжую часть, резко замедляется и шествует через дорогу как коронованная особа, разбитая параличом? Естественно, с двух сторон от него скапливаются автомобили, а их водители клянут на чем свет стоит правила, закрепившие преимущество за бесколесными участниками движения.

У наших соседей законодательно ситуация схожая. Европейские дороги остаются самыми безопасными в мире: в 2016 году на там произошло всего 50 дорожно-транспортных происшествий на миллион жителей. Странами с самым низким уровнем смертности стали в прошлом году Швеция, где погибло 27 человек на миллион, Великобритания с показателем в 28 смертельных случаев и Нидерланды — в 33. Хуже всего дела обстоят в Болгарии, Румынии и Латвии, где автокатастрофы унесли жизни соответственно 99, 97 и 80 человек на каждый миллион населения. Среди погибших на дорогах в среднем 21% — пешеходы, 8% — велосипедисты, 17% — мотоциклисты и 46% — автомобилисты.