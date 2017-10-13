Что опасаться водителю: автоподставы на дорогах становятся еще изощренней

Обычно мы от всего сердца благодарны сердобольным соседям по полосе, которые, заметив во время движения приспущенное колесо или другую неисправность на нашей машине, сигналят и знаками сообщают нам о проблеме. Мы привыкли, что большинство из них действительно руководствуются самыми благими намерениями и искренним желанием помочь, поэтому верим им и, ничего не подозревая, останавливаемся.

Аналогичная ситуация случилась буквально на днях с нашим героем в вялотекущий пробке на МКАДе. В ответ на озабоченные сигналы жгучего брюнета на белом Hyundai, он остановился в удобном месте, и, выйдя осмотреть колеса, обнаружил, что его спаситель также припарковался рядом. Шины оказались целы, но незнакомец огорошил через открытое окно: «У вас масло течет из мотора! Я видел, как из-под капота шел дым, так что вы выверните колеса влево и сами посмотрите. Я работаю в автосервисе и чувствую неисправность двигателя. Откройте капот и посмотрите — жидкость капает точно».