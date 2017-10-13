Что опасаться водителю: автоподставы на дорогах становятся еще изощренней

Фото www.centrorevisioniemmeb.it
Подставы на дорогах становятся еще изощренней и циничней. Новое поколение мошенников изобретает очередные способы легкой наживы, рассчитанные на доверчивых и порядочных водителей. На одну из таких коварных уловок попал читатель портала «АвтоВзгляд», москвич с 30-летним водительским стажем.
Борис Скундин

Обычно мы от всего сердца благодарны сердобольным соседям по полосе, которые, заметив во время движения приспущенное колесо или другую неисправность на нашей машине, сигналят и знаками сообщают нам о проблеме. Мы привыкли, что большинство из них действительно руководствуются самыми благими намерениями и искренним желанием помочь, поэтому верим им и, ничего не подозревая, останавливаемся.

Аналогичная ситуация случилась буквально на днях с нашим героем в вялотекущий пробке на МКАДе. В ответ на озабоченные сигналы жгучего брюнета на белом Hyundai, он остановился в удобном месте, и, выйдя осмотреть колеса, обнаружил, что его спаситель также припарковался рядом. Шины оказались целы, но незнакомец огорошил через открытое окно: «У вас масло течет из мотора! Я видел, как из-под капота шел дым, так что вы выверните колеса влево и сами посмотрите. Я работаю в автосервисе и чувствую неисправность двигателя. Откройте капот и посмотрите — жидкость капает точно».

Индикатор давления масла молчал, но доверчивый водитель открыл капот, осмотрел моторный отсек, заглянул под колесо, и убедился, что никаких визуальных признаков течи нет. «Давайте-ка прокатим машину чуть назад», — любезно предложил незнакомец. Сделав это, оба вдруг обнаружили на мокром асфальте радужное масляное пятно. А под капотом в районе третьего цилиндра зияли подтеки масла. Запустили мотор, а он действительно троит. Вот беда!

Благодетель тут же деликатно успокоил, предложив на тросу доставить бедолагу в автосервис, совсем недалеко, в Строгино, где он как раз работает. Мол, там и специалисты грамотные, да и починят недорого и быстро. В автомастерской по адресу улица Маршала Прошлякова, дом 19 их встретила бригада рабочих армянской национальности со старшим мастером по имени Артак, который любезно пообещал, что возьмется за работу, не откладывая дело на потом.

Вечером он сообщил диагноз по телефону — прогар поршня. К счастью, наш «пострадавший» герой, оказался технически подкованным инженером, окончившим МАМИ, который знал, что такая неисправность может возникнуть только при перегреве мотора, детонации от некачественного бензина, что определяется на слух. В данном случае ничего подобного не было.

При встрече утром на просьбу показать поврежденную деталь, Артак указал на поршень от дизеля, хотя речь шла о бензиновом моторе. В просьбе клиента пройти в бокс, где разбирают мотор, мастер отказал, сославшись, что без слесаря туда доступ запрещен, а он приедет в конце дня. Обманутый клиент категорически потребовал, чтобы ничего не разбирали, и уехал за эвакуатором. Вернувшись в конце дня, он обнаружил душераздирающую картину: головка двигателя снята, все поршни с шатунами вытащены без пометки вкладышей, а все детали в беспорядке разбросаны на грязном верстаке. На юбке якобы прогоревшего поршня «мастер» показал риски, грубо ошкуренные наждачкой.

В итоге цена развода — 5000 рублей, которые мошенники содрали за проделанную работу, хотя поначалу речь шла аж о 30 000 целковых. Водитель автопогрузчика по дороге рассказал, что уже возил в эту контору примерно 20 таких же «пострадавших» клиентов.

Так что, не спешите верить заботливым незнакомцам, которые на ходу сообщат вам о неполадках вашего мотора. Кто-то из них наверняка исхитрится и найдет возможность незаметно прыснуть куда требуется масло или бензина и не забудет сдвинуть провод со свечи, чтобы затроил двигатель. Поверьте, разыграно будет безупречно.

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13 октября 2017
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