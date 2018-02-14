Чем грозит водителю езда с грязными фарами

Дело в том, что в «Перечне неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств» указаны световые приборы и световозвращатели, которые «не работают в установленном режиме или загрязнены» (пункт 3.3). Согласно статьи 12.5 Административного кодекса подобное нарушение влечет предупреждение или штраф в размере 500 рублей. Ровно столько же, сколько возьмут за нечитаемые номера. Кара не такая уж серьезная, хотя проблема животрепещущая — особенно зимой.

Не секрет, что большую часть года на наших дорогах царствует непролазная грязь, поэтому многие российские водители не видят смысла мыть свои машины в период с октября по май. Далеко не все в это время регулярно протирают боковые и задние стекла, не говоря уж об автомобильной оптике. Тем более, что такая опция, как омыватель фар, до сих пор остается непозволительной роскошью для значительной части отечественных автовладельцев.