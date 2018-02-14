Чем грозит водителю езда с грязными фарами

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Почти все водители в курсе, что за нечитаемые номера могут наложить штраф. Однако немногие знают про ответственность за движение с грязными фарами. Причем протирать оптику следует перед каждым выездом, и не только в темное время суток.
Иван Флягин

Дело в том, что в «Перечне неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств» указаны световые приборы и световозвращатели, которые «не работают в установленном режиме или загрязнены» (пункт 3.3). Согласно статьи 12.5 Административного кодекса подобное нарушение влечет предупреждение или штраф в размере 500 рублей. Ровно столько же, сколько возьмут за нечитаемые номера. Кара не такая уж серьезная, хотя проблема животрепещущая — особенно зимой.

Не секрет, что большую часть года на наших дорогах царствует непролазная грязь, поэтому многие российские водители не видят смысла мыть свои машины в период с октября по май. Далеко не все в это время регулярно протирают боковые и задние стекла, не говоря уж об автомобильной оптике. Тем более, что такая опция, как омыватель фар, до сих пор остается непозволительной роскошью для значительной части отечественных автовладельцев.

Многие догадываются протереть световые приборы лишь в темное время суток, когда из-за плотного слоя грязи они попросту не освещают дорогу, как будто их вообще нет. Причем про задние стоп-сигналы и габаритные фонари зачастую забывают совсем. Они настолько загрязненяются, что автомобиль с кормы ночью становится невидимым, даже если все световые приборы включены. Имейте в виду, что штраф предусмотрен не только за грязную переднюю оптику.

Впрочем, на практике инспекторы ГИБДД не торопятся карать водителей за это нарушение. Во-первых, действительно — с забрызганными грязью световыми приборами зимой у нас ездит большинство автомобилистов. Не исключено, что это самое распространенное нарушение ПДД в холодный сезон.

Во-вторых, сотруднику надо еще доказать факт загрязнения, потому что четкая формулировка в законодательстве отсутствует, а презумпцию невиновности никто не отменял. Так что чаще всего гаишники ограничиваются предупреждением и просьбой протереть фары тряпкой. И правильно делают — все-таки в темное время суток машина без света на дороге является серьезной угрозой безопасности движения.

автоправо, штрафы, группа разбора, ПДД, КоАП, безопасность дорожного движения
14 февраля 2018
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