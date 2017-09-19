Мстительные сотрудники ГИБДД легко могут превратить любого водителя в наркомана

В нашем случае ситуация развивалась следующим образом. Ранним апрельским утром 2017 года один из патрульных экипажей люберецкой ГИБДД тормознул — как водится, без всяких на то оснований — пожилого автомобилиста на старенькой Opel Astra. И после того, как водитель выразил свое недоумение и — вот ужас! — неудовольствие беспричинной остановкой, гаишники решили наказать «шибко умного» гражданина. Для начала, по традиции, предложили дунуть в алкотестер. Правда, даже «прирученный» гаишный прибор выдал полные нули.
Но разве такая «мелочь» может остановить наших придорожных полицейских в их священной войне с водителями и здравым смыслом? И служивые везут человека на медосвидетельствование на основании того, что, по их мнению, от человека просто разило алкоголем. В направлении так и написано — запах изо рта. Хотя любой, даже самый непрофессиональный нарколог подтвердит, что при нулях на алкотестере никакого запаха быть не может в принципе. Что это, как не откровенная полицейская подстава? В которой чуть позже с удовольствием приняли участие и люберецкие наркологи. Хотя по-началу дела в местном наркодиспансере у нашего героя складывались неплохо.