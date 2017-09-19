Мстительные сотрудники ГИБДД легко могут превратить любого водителя в наркомана

Местные эскулапы подтвердили, что никаких внешних признаков опьянения у него нет: речь, походка, поведение полностью соответствовали состоянию трезвого человека. И это при том, что в гаишном направлениии на освидетельствование, повторимся, были указаны и нарушение речи, и дрожание пальцев рук, и резкое изменение окраски кожных покровов и много чего еще. Гражданина надо было отпускать. Но не тут то было. Честь своего и заодно гаишного мундиров медики решили отстоять с помощью так называемых иммунохроматографических исследований.

Но пусть сложное наукообразное название вас не пугает: речь идет всег лишь о тест-полосках, опускаемых, грубо говоря, в мочу — типа теста на беременность. Точность такого анализа вызывает большие сомнения у профессионалов. К тому же, как сообщили порталу «АвтоВзгляд» источники в самом Минздраве, сейчас в использовании тест-полосок для анализа наркотиков в моче царит полная анархия. За качеством изготовления тестов и их работоспособности следит только сам изготовитель, поскольку этот товар не подлежит обязательному сертифицированию. И у пользователей могут встречаться откровенно плохо работающие тесты, которые могут откровенно врать.

Иначе говоря, и в нашем случае не исключено, что тест-полоски вели себя не самым лучшим образом, и могли показать ложные (или, как говорят специалисты, ложноположительные) результаты. И они показали — в моче «терпилы» немедленно были обнаружены следы кокаина и марихуаны!