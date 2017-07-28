Могут ли оштрафовать водителя за то, что он болен или травмирован

На самом деле, и про пьянство, и про физическое состояние водителя говорит один и тот же пункт Правил дорожного движения под номером 2.7, который запрещает водителю «управлять транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного), под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения».

Подобные абстрактные формулировки позволяют кажому трактовать правила по своему усмотрению, потому что определить, насколько лично мое состояние за рулем опасно для окружающих, и ставит ли оно под угрозу безопасность движения, могу я, а может инспектор ГИБДД. При этом результат будет разный. В любом случае, если сотрудник правоохранительных органов возьмется доказывать мне, что я могу потерять сознание во время управления авто, сделать ему это будет нелегко.