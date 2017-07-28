Могут ли оштрафовать водителя за то, что он болен или травмирован

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Все знают, что управлять машиной в состоянии алкогольного или наркотического опьянения категорически запрещается. А предусмотрена ли ответственность за то, что человек сел за руль, например, с температурой под сорок или сломанной рукой?
Денис Халфин

На самом деле, и про пьянство, и про физическое состояние водителя говорит один и тот же пункт Правил дорожного движения под номером 2.7, который запрещает водителю «управлять транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного), под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения».

Подобные абстрактные формулировки позволяют кажому трактовать правила по своему усмотрению, потому что определить, насколько лично мое состояние за рулем опасно для окружающих, и ставит ли оно под угрозу безопасность движения, могу я, а может инспектор ГИБДД. При этом результат будет разный. В любом случае, если сотрудник правоохранительных органов возьмется доказывать мне, что я могу потерять сознание во время управления авто, сделать ему это будет нелегко.

Фото: www.accurateautoadvice.com

Как бы там ни было, Кодекс об административных правонарушениях умалчивает о наказании водителя за травму или болезнь, так что оштрафовать его за это не могут. Но имейте в виду, в неадекватном физическом состоянии риск стать виновником ДТП увеличивается в разы. Если что случится, ваше увечье или недомогание за смягчающие обстоятельства не сойдут. Причинив вред чужому имуществу, вы будете обязаны возместить ущерб по соответствующим пунктам Гражданского кодекса РФ. А если вас признают виновником аварии, повлекшей за собой тяжкий вред здоровью или даже чью-то смерть, вам придется нести уголовную ответственность, а это — реальный срок.

Так что не стоит легкомысленно относиться к оценке своего здоровья, когда вы садитесь за руль. Конечно, мало кто, испытывая сильный жар или озноб, предпочтет водительское кресло мягкой постели, но зачастую жесткие и непримиримые обстоятельства заставляют нас поступаться здравым смыслом. Знайте, в случившейся беде оправданием это не станет, а последствия могут быть самыми серьезными и необратимыми.

штрафы, ПДД, КоАП, арест, авария, ГИБДД
28 июля 2017
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