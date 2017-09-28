Булочка с маком больше не превратит водителя в наркомана

В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается ввести максимально допустимый уровень содержания наркотических веществ в крови водителя. Сейчас разрешенный процент психотропных препаратов в организме шофера фактически приравнен к нулю, что позволяет сотрудникам ГИБДД делать наркоманом людей, всего-то съевших перед поездкой булочку с маком.
Максим Строкер

Портал «АвтоВзгляд» не раз писал о случаях, когда граждане, употребившие перед поездкой определенные лекарства, а то и просто съевшие некоторые хлебо-булочные изделия, в одночасье превращались в конченных наркоманов по решению суда. И все потому, что в законах страны до сих пор не прописан порог содержания в крови водителя «сомнительных» веществ, до превышения которого человека нельзя считать «наркошей». В случае с алкоголем такой порог установлен, а с наркотиками — увы. И вот, наконец, в решении этой проблемы сделан первый шаг.

На рассмотрение Госдумы поступил законопроект, который призван легализовать содержание в крови водителя отличное от нуля содержание психотропных и наркотических веществ. Сейчас, по факту, в крови «рулевого» не должно быть никаких следов наркотических средств. Поправка предлагает дополнить статью 12.8 в КоАП («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения») примечанием, которое, по сути, обязывает Правительство РФ установить какое-то предельно допустимое значение для уровня психотропных веществ в организме водителя.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что по статистике около 5% положительных результатов проверок крови водителей на содержание наркотиков вызваны приемом медикаментов, а не употреблением запрещенных психотропных веществ. К примеру, говорится, в документе, такие лекарственные препараты с торговыми наименованиями как «Корвалол» или «Валокордин» содержат вещество фенобарбитал, период выведения которого из организма человека может достигать 3-х суток.

Другим примером могут служить обезболивающие препараты, содержащие кодеин, которой выводится из организма в течении 4 суток, а его производные, например морфин, главный алкалоид опия, выводится до 2 суток.

«Даже следуя инструкции лекарственного препарата, лицо, не имеющее специальных познаний в области биохимии или фармакологии, не может определить период выведения запрещенных веществ из своего организма и, следовательно, рискует быть подвержен серьезному административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения даже спустя несколько дней после приема препарата», — отмечает автор законопроекта депутат Алексей Журавлев.

По его данным, спектр свободно продающихся в аптеках наименований лекарственных препаратов, содержащих вещества, запрещенные к употреблению при управлении транспортными средствами, достаточно широк и включает в себя различные группы: обезболивающие, сердечные, противоаллергенные и другие.

Напомним, что в свое время похожая история случилась с допустимой нормой содержания алкоголя в крови водителей. Власти несколько лет сопротивлялись введению предельно допустимого (0,3 промилле) уровня алкоголя в крови водителя, напрочь игнорируя тот факт, что это противоречит законам физиологии. Однако со временем здравый смысл в этой сфере все-таки возобладал. Теперь осталось подождать, чтобы что-то подобное случилось и в области психотропных препаратов в крови человека.

штрафы, медосвидетельствование, госдума, КоАП
28 сентября 2017
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