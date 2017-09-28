Булочка с маком больше не превратит водителя в наркомана

Портал «АвтоВзгляд» не раз писал о случаях, когда граждане, употребившие перед поездкой определенные лекарства, а то и просто съевшие некоторые хлебо-булочные изделия, в одночасье превращались в конченных наркоманов по решению суда. И все потому, что в законах страны до сих пор не прописан порог содержания в крови водителя «сомнительных» веществ, до превышения которого человека нельзя считать «наркошей». В случае с алкоголем такой порог установлен, а с наркотиками — увы. И вот, наконец, в решении этой проблемы сделан первый шаг.

На рассмотрение Госдумы поступил законопроект, который призван легализовать содержание в крови водителя отличное от нуля содержание психотропных и наркотических веществ. Сейчас, по факту, в крови «рулевого» не должно быть никаких следов наркотических средств. Поправка предлагает дополнить статью 12.8 в КоАП («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения») примечанием, которое, по сути, обязывает Правительство РФ установить какое-то предельно допустимое значение для уровня психотропных веществ в организме водителя.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что по статистике около 5% положительных результатов проверок крови водителей на содержание наркотиков вызваны приемом медикаментов, а не употреблением запрещенных психотропных веществ. К примеру, говорится, в документе, такие лекарственные препараты с торговыми наименованиями как «Корвалол» или «Валокордин» содержат вещество фенобарбитал, период выведения которого из организма человека может достигать 3-х суток.