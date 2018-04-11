В России запретят тонировку задних стекол машин

Весенний сезон, как известно, характерен усилением разного рода интересных процессов в черепных коробках определенной части российских жителей. Пожалуй, лишь этим можно объяснить внезапно возникшую неприязнь к затонированным задним стеклам легковых машин у одного уважаемого человека из окрестностей Северной столицы. По мнению депутата Заксобрания Ленинградской области Владимира Петрова темные боковые пассажирские и заднее стекло могут стать для некоего злоумышленника способом маскировки внешности. А еще депутат опасается, что в такой машине можно прятать взрывное устройство!

В связи с этим тревожный законотворец предложил вообще запретить какую-либо тонировку автомобильных стекол. Исключению, по его мнению, подлежат лишь автомобили спецслужб и полиции. В этом транспорте, как наивно полагает подпитерский депутат, злоумышленники и прочие запрещенные к перевозке потенциально опасные субстанции находиться не могут по определению.