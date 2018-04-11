В России запретят тонировку задних стекол машин

Неуемное желание реализовать избыток бдительности в организме максимально вредным для окружающих способом постоянно подталкивает прорвавшихся во власть граждан к новым и новым законодательным «подвигам».
Весенний сезон, как известно, характерен усилением разного рода интересных процессов в черепных коробках определенной части российских жителей. Пожалуй, лишь этим можно объяснить внезапно возникшую неприязнь к затонированным задним стеклам легковых машин у одного уважаемого человека из окрестностей Северной столицы. По мнению депутата Заксобрания Ленинградской области Владимира Петрова темные боковые пассажирские и заднее стекло могут стать для некоего злоумышленника способом маскировки внешности. А еще депутат опасается, что в такой машине можно прятать взрывное устройство!
В связи с этим тревожный законотворец предложил вообще запретить какую-либо тонировку автомобильных стекол. Исключению, по его мнению, подлежат лишь автомобили спецслужб и полиции. В этом транспорте, как наивно полагает подпитерский депутат, злоумышленники и прочие запрещенные к перевозке потенциально опасные субстанции находиться не могут по определению.
Плоды своих мучительных размышлений в области антитеррористической безопасности родной страны (в стиле «а если б он вез патроны?!») г-н Петров облек в эпистолярную форму и направил в адрес начальника ГИБДД РФ Михаила Черникова. В своем письме депутат утверждает, что для ликвидации любых пленок на стеклах легковушек необходимо внести соответствующие изменения в ПДД России и технический регламент. Заметим, что уже по адресату письма можно судить об истинных целях г-на Владимира Петрова. Ведь ни ГИБДД, ни генерал Черников лично не обладают полномочиями менять ПДД и технический регламент.
Такие новации — прерогатива правительства России, и со своей болью депутату следовало обращаться именно туда, а не к главе госавтоинспекции. Из этого обстоятельства можно сделать вывод, что либо законотворец Петров толком не понимает что творит, либо сознательно обращается не по адресу, рассчитывая на самом деле не на реальное внесение изменений в законодательство, а на возможность обрести федеральную известность вот таким немудрящим и дешевым способом.