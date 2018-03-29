Как сильно сэкономить на тонировке машины

При покупке новой машины в автосалоне частенько выясняется, что заводская «тонировка» стекол для той или иной модели не предусмотрена или ее можно получить лишь оплатив пакет дополнительных опций, которые вам не нужны. Заказать отдельно тонирование новой машины обычно можно, однако суммы, которые за эту услугу запрашивают официальные дилеры, приводят в изумление даже привычных ко всему отечественных покупателей. Можно затонировать стекла своего авто, прибегнув к услугам соседнего автотехцентра. В Первопристольной покрыть недорогой тонировочной пленкой заднее стекло и окна задних пассажирских дверей стоит не менее 2500 рублей для машины типа Renault Logan или Hyundai Solaris, Если речь идет о более крупной модели (например, о кроссовере) или пленке подороже, то ценник может вырасти до 6000 рублей. Но есть вариант серьезно сэкономить.

Для этого нужно решиться на самостоятельную тонировку своей машины. Ничего сложного тут нет. Сразу заметим, что российское законодательство запрещает снижать светопропускание стекол передних дверей и лобового. Многие производители пленок порой гарантируют, что их продукция соответствует ГОСТам. Но для собственного спокойствия лучше не рисковать перспективой разбирательства с сотрудниками ДПС и не затемнять передние стекла вообще.