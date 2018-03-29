Как сильно сэкономить на тонировке машины

Большинство автовладельцев, стекла машин которых лишены тонировки, рано или поздно жалеют о ее отсутствии. Она не только защищает от лучей палящего солнца в теплое время года, но и позволяет оставлять в салоне ценные вещи, не опасаясь, что они привлекут внимание криминалитета.
При покупке новой машины в автосалоне частенько выясняется, что заводская «тонировка» стекол для той или иной модели не предусмотрена или ее можно получить лишь оплатив пакет дополнительных опций, которые вам не нужны. Заказать отдельно тонирование новой машины обычно можно, однако суммы, которые за эту услугу запрашивают официальные дилеры, приводят в изумление даже привычных ко всему отечественных покупателей. Можно затонировать стекла своего авто, прибегнув к услугам соседнего автотехцентра. В Первопристольной покрыть недорогой тонировочной пленкой заднее стекло и окна задних пассажирских дверей стоит не менее 2500 рублей для машины типа Renault Logan или Hyundai Solaris, Если речь идет о более крупной модели (например, о кроссовере) или пленке подороже, то ценник может вырасти до 6000 рублей. Но есть вариант серьезно сэкономить.
Для этого нужно решиться на самостоятельную тонировку своей машины. Ничего сложного тут нет. Сразу заметим, что российское законодательство запрещает снижать светопропускание стекол передних дверей и лобового. Многие производители пленок порой гарантируют, что их продукция соответствует ГОСТам. Но для собственного спокойствия лучше не рисковать перспективой разбирательства с сотрудниками ДПС и не затемнять передние стекла вообще.
Для самостоятельной тонировки нам потребуется собственно пленка — примерно три квадратных метра. Потратив десяток лишних минут на поиск в интернете, можно приобрести такое количество качественной пленки менее, чем за 1500 рублей. Кроме пленки запасемся «шпателем» из пластины достаточно эластичной резины (чтобы выгонять из-под пленки пузыри воздуха), острым ножом и пульверизатором с раствором мыльной воды. Мыльную воду получаем, разведя несколько капель жидкого мыла в литре воды. Тонирование следует проводит в теплом и чистом помещении, где на стекла не попадет пыль. Далее нужно в обязательном порядке вымыть стекла и насухо протереть их тряпицей, не оставляющей после себя волокон.
От рулона пленки отрезаем кусок, примерно подходящий по размеру к выбранному для тонировки стеклу. Берем пульверизатор и тщательно опрыскиваем это стекло. У заготовленного куска тонировки осторожно отклеиваем пленку от прозрачной основы и тоже опрыскиваем мыльной водой. После этого аккуратно накладываем пленку на стекло и начинаем выгонять с помощью резинового шпателя оставшиеся под ней пузыри воздуха — от центра к краям. Разобравшись с пузырями, обрезаем излишки пленки по краям стекла. Далее переходим к оклейке следующего стекла. Окончив эти операции, можно посушить новенькую тонировку феном, если есть такая возможность.