Штрафы за нарушение правил стоянки-остановки увеличат в 10 раз

Общественная организация обратилась к Дмитрию Медведеву с предложением уточнить положения ПДД, касающиеся поведения автовладельцев после аварии, а также увеличить в десятки раз штрафы за нарушения правил стоянки на проезжей части.
Алексей Батушенко

Известная доселе лишь узким специалистам организация под названием Национальный союз защиты прав потребителей (НСЗПП) обратилась с посланием к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву. Документ интригует читателя буквально с первых строк: предложение Правительству РФ изменить ПДД начинается с утверждения, что оно, в общем-то, не имеет на это права. Цитируем:

— Обращаем внимание на то, что федеральным конституционным законом «О правительстве Российской Федерации» полномочия правительства Российской Федерации утверждать "Правила дорожного движения' не предусмотрены.

Хотя, если изучить текст упомянутого закона, то в статье 19 (Полномочия Правительства РФ в сфере обеспечения законности, прав и свобод граждан, борьбы с преступностью) все, что нужно по этому поводу, сказано.

Далее в письме Союза к российскому премьеру поднимается тема пробок, возникающих в результате мелких ДТП. Мол, сотни машин теряют уйму времени из-за «копеечной» аварии, участники которой боятся оставить место ДТП и ждут приезда ГИБДД, создавая мощные заторы. Так происходит из-за противоречивых требований ПДД, уверен глава НСЗПП Павел Шапкин. Так, пункт 2.5 правил требует, чтобы водитель, причастный к аварии, немедленно остановил (не трогал с места) свое транспортное средство, включил аварийную сигнализацию, выставил знак аварийной остановки и не перемещал предметы, имеющие отношение к происшествию.

А пункт 2.6.1 ПДД утверждает, что когда в результате дорожно-транспортного происшествия вред причинен только имуществу, водитель обязан освободить проезжую часть, если движению других транспортных средств создается препятствие — предварительно зафиксировав, в том числе средствами фотосъемки…. и так далее по тексту. Г-н Шапкин видит тут правовую коллизию. По его мнению водители, попавшие в аварию, опасаются лишиться удостоверения за «оставление места ДТП» по статье 12.27 КоАП и потому не убирают авто с проезжей части, создавая пробки в ожидании патрульных ДПС.

На фоне перспективы остаться без ВУ их не пугают 2000 рублей штрафа за «нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств» в соответствии с другой статьей КоАП — 12.19. Исходя из этих соображений, НСЗПП предлагает Правительству РФ устранить противоречия между пунктами 2.5 и 2.6.1 ПДД и резко увеличить штрафы по в статье 12.19.

— Чтоб не повадно было!— так Павел Шапкин прокомментировал порталу «АвтоВзгляд» эту инициативу.— Штрафы для тех, кто не убирает машину с дороги после аварии, нужно увеличить в 10 раз,— уверен он.

автоправо, лишение прав, ПДД, авария, ДТП, ГИБДД
20 апреля 2018
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