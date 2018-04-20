Штрафы за нарушение правил стоянки-остановки увеличат в 10 раз

Известная доселе лишь узким специалистам организация под названием Национальный союз защиты прав потребителей (НСЗПП) обратилась с посланием к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву. Документ интригует читателя буквально с первых строк: предложение Правительству РФ изменить ПДД начинается с утверждения, что оно, в общем-то, не имеет на это права. Цитируем:

— Обращаем внимание на то, что федеральным конституционным законом «О правительстве Российской Федерации» полномочия правительства Российской Федерации утверждать "Правила дорожного движения' не предусмотрены.

Хотя, если изучить текст упомянутого закона, то в статье 19 (Полномочия Правительства РФ в сфере обеспечения законности, прав и свобод граждан, борьбы с преступностью) все, что нужно по этому поводу, сказано.

Далее в письме Союза к российскому премьеру поднимается тема пробок, возникающих в результате мелких ДТП. Мол, сотни машин теряют уйму времени из-за «копеечной» аварии, участники которой боятся оставить место ДТП и ждут приезда ГИБДД, создавая мощные заторы. Так происходит из-за противоречивых требований ПДД, уверен глава НСЗПП Павел Шапкин. Так, пункт 2.5 правил требует, чтобы водитель, причастный к аварии, немедленно остановил (не трогал с места) свое транспортное средство, включил аварийную сигнализацию, выставил знак аварийной остановки и не перемещал предметы, имеющие отношение к происшествию.