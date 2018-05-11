Светоотражающий жилет разрешили с собой не возить

Вступившие в силу в марте этого года поправки в ПДД относительно наличия в машине светоотражающего жилета на поверку оказались не более чем рекомендацией для здравомыслящего водителя.
Максим Строкер

В марте 2018 года в России начала действовать поправка в ПДД, согласно которой каждый водитель должен иметь в автомобиле светоотражающий жилет и одевать его в случае надобности. Вот дословный текст пункта 2.3.4 правил: «В случае вынужденной остановки транспортного средства или дорожно-транспортного происшествия вне населенных пунктов в темное время суток либо в условиях ограниченной видимости при нахождении на проезжей части или обочине быть одетым в куртку, жилет или жилет-накидку с полосами световозвращающего материала, соответствующих требованиям ГОСТа 12.4.281—2014».

В СМИ немедленно возникли различные предположения и толкования о том, как и когда за отсутствие светоотражающего жилета в машине сотрудники ДПС будут штрафовать водителей. В связи с этим глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов подготовил и направил на имя главы ГИБДД генерала Михаила Черикова запрос, в котором просил разъяснить: имеет ли право патрульный ДПС при проверке документов у водителя требовать от него предъявления этого жилета. А также ответить на вопрос: какие санкции могут последовать, если жилетика в машине все-таки не окажется.

На днях из ГИБДД пришел ответ на запрос депутата Нилова. В нем первый замначальника ГИБДД РФ генерал Владимир Швецов четко и однозначно сообщил, что «сотрудники дорожно-патрульной службы не вправе требовать от водителя транспортного средства предъявления жилета или куртки с полосами светоотражающего материала при проверке документов или при осуществлении других административных процедур. Административная ответственность за отсутствие жилета в транспортном средстве или на водителе не предусмотрена».

А раз проверять и наказывать за отсутствие жилета в машине или на водителе никто не имеет права, то световозвращающую одежду в машине, фактически, разрешено не возить. Другое дело, что любой здравомыслящий водитель и без чьих-либо указаний озаботится этим аксессуаром и при необходимости сам будет его надевать — просто повинуясь инстинкту самосохранения.

штрафы, ПДД, проверка документов, ГИБДД
11 мая 2018
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