Светоотражающий жилет разрешили с собой не возить

В марте 2018 года в России начала действовать поправка в ПДД, согласно которой каждый водитель должен иметь в автомобиле светоотражающий жилет и одевать его в случае надобности. Вот дословный текст пункта 2.3.4 правил: «В случае вынужденной остановки транспортного средства или дорожно-транспортного происшествия вне населенных пунктов в темное время суток либо в условиях ограниченной видимости при нахождении на проезжей части или обочине быть одетым в куртку, жилет или жилет-накидку с полосами световозвращающего материала, соответствующих требованиям ГОСТа 12.4.281—2014».

В СМИ немедленно возникли различные предположения и толкования о том, как и когда за отсутствие светоотражающего жилета в машине сотрудники ДПС будут штрафовать водителей. В связи с этим глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов подготовил и направил на имя главы ГИБДД генерала Михаила Черикова запрос, в котором просил разъяснить: имеет ли право патрульный ДПС при проверке документов у водителя требовать от него предъявления этого жилета. А также ответить на вопрос: какие санкции могут последовать, если жилетика в машине все-таки не окажется.