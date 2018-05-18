Можно ли ставить машину вне разметки в зоне платного паркинга

Чаще всего «чистый» асфальт можно наблюдать в зоне действия знака парковки на участках между выездами с прилегающих территорий. Обычно это отрезок вдоль бордюра длиной всего несколько метров, куда легко впишется одна машина. Причины отсутствия разметки могут быть разные. Возможно, это случается по халатности и недосмотру, но не исключено, что такой парадокс характерен для весенней поры, когда старая разметка за зиму стерлась, а свежую еще не успели нанести.

Если частично оставшиеся белые линии прямоугольника все-таки можно определить в любую погоду (даже только потому, что их четыре), то остатки желтой разметки, нанесенной вдоль бордюра, могут быть скрыты под лужами или грязью, которая легко скапливается в таких местах.

С одной стороны, Административный кодекс говорит об ответственности за игнорирование разметки, равно как и дорожных знаков, которые запрещают остановку и стоянку машин. С другой, согласно ПДД, если линии на асфальте недостаточно различимы, водители должны руководствоваться знаками.

Следовательно, закон не запрещает оставлять машину в зоне действия знака парковки, даже если там отсутствует разметка. Главное, чтобы автомобиль не создавал препятствий для других участников движения и при этом не были нарушены другие пункты ПДД. Ну, и разумеется, в зоне платной парковки следует своевременно рассчитаться за эту услугу.