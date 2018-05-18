Можно ли ставить машину вне разметки в зоне платного паркинга

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Несмотря на то, что в многолюдных мегаполисах, особенно в их центральных районах, власти стараются «окультурить» каждый квадратный метр, получается это не всегда. Например, на территории столичной платной парковки встречаются «бесхозные» участки у обочины, которые не размечены ни привычными «прямоугольниками» под стоянку автомобилей, ни запрещающей желтой линией. Вправе ли водитель оставлять машину в неразмеченых местах?
Иван Флягин

Чаще всего «чистый» асфальт можно наблюдать в зоне действия знака парковки на участках между выездами с прилегающих территорий. Обычно это отрезок вдоль бордюра длиной всего несколько метров, куда легко впишется одна машина. Причины отсутствия разметки могут быть разные. Возможно, это случается по халатности и недосмотру, но не исключено, что такой парадокс характерен для весенней поры, когда старая разметка за зиму стерлась, а свежую еще не успели нанести.

Если частично оставшиеся белые линии прямоугольника все-таки можно определить в любую погоду (даже только потому, что их четыре), то остатки желтой разметки, нанесенной вдоль бордюра, могут быть скрыты под лужами или грязью, которая легко скапливается в таких местах.

С одной стороны, Административный кодекс говорит об ответственности за игнорирование разметки, равно как и дорожных знаков, которые запрещают остановку и стоянку машин. С другой, согласно ПДД, если линии на асфальте недостаточно различимы, водители должны руководствоваться знаками.

Следовательно, закон не запрещает оставлять машину в зоне действия знака парковки, даже если там отсутствует разметка. Главное, чтобы автомобиль не создавал препятствий для других участников движения и при этом не были нарушены другие пункты ПДД. Ну, и разумеется, в зоне платной парковки следует своевременно рассчитаться за эту услугу.

Другое дело — как понимать определение «недостаточно различимая разметка»? Закон этого не объясняет, но здравый смысл подсказывает, что если линия на асфальте превращается в пунктир, состоящий из нечетких штрихов, то ее действительно можно считать частично, а значит, недостаточно различимой.

Согласно ГОСТу Р 50597−93, дорожная разметка в процессе эксплуатации должна быть хорошо видна в любое время суток (пункт 4.2.2). Продольная линия на асфальте, обозначенная краской, подлежит восстановлению, если износ на участке протяженностью 50 м составляет более 50%. В столице чаще всего при нанесении разметки используют термопластичные массы, и в этом случае ее износ не должен превышать более 25%. Так что пять метров стертой желтой линии вдоль бордюра на 50-метровом участке — еще не повод ее реставрировать, а поэтому такие участки далеко не редкость в больших мегаполисах.

Конечно, принцип презумпции невиновности в России на практике учитывается не всегда, но каждому гражданину необходимо знать, что этой теме посвящена целая статья Административного кодекса под номером 1.5. Там черным по белому написано, что в спорных ситуациях неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу этого лица. Так что инспектор ДПС должен хорошенько потрудиться, чтобы доказать, что вы все-таки увидели остатки старой разметки и нарушили ПДД.

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18 мая 2018
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