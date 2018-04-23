Когда оштрафуют за стоянку на тротуаре во дворе

Картина, когда машины плотно припаркованы на тротуаре во дворе многоквартирного дома, привычна глазу любого горожанина. При этом все, кто оставляет машины в подобных местах — нарушители ПДД.
Максим Строкер

Формальный ответ на вопрос, можно ли оставлять машину на тротуаре в жилой зоне, не опасаясь административных последствий, элементарно находится с помощью ПДД. Однако картина, ежедневно и повсеместно наблюдаемая нами во дворах многоэтажек, опровергает сухую букву закона. По правилам, парковка на тротуаре возможна, только если поблизости установлена табличка со знаком 6.4.

Это, если кто не помнит, такие картинки, на которых схематически изображены машинки, приткнувшиеся тем или иным образом к бордюру. Если такого дорожного знака поблизости не просматривается, парковаться на тротуаре нельзя ни под каким предлогом. За нарушение этого требования ПДД статья 12.28 КоАП грозит штрафом в размере 1500 рублей, а на территории Санкт-Петербурга и Москвы — 3000 рублей. Но есть один нюанс. Одно дело тротуар, расположенный рядом с проезжей частью улиц, и совсем другое — во дворе дома.

По поводу первого вопросов относительно возможности парковки, как правило, не возникает. За исключением, конечно, случаев, когда его ширина настолько велика, что позволяет ставить на нем машины в несколько рядов, совершенно не стесняя при этом пешеходов. Подобное частенько случается в непосредственной близи от торговых точек. Водители думают, что это парковка, а по документам такое асфальтированное «футбольное поле» оказывается тротуаром.

И паркующиеся там автовладельцы периодически получают штрафы либо во время очередного «профилактического мероприятия» ГИБДД, либо после проезда очередной машины с камерой автоматической фиксации нарушений ПДД. Так или иначе, но с уличными тротуарами все понятно, а как же с тротуарами во дворах?

К городским дворам принято относить пространство между жилыми домами с разнообразной инфраструктурой, включающей детские площадки, газоны, проезды для машин и, в том числе, тротуары. Из пункта 17.4 ПДД следует, что и дворовый тротуар — точно такой же тротуар, что и проложенный вдоль соседней улицы. Со всеми вытекающими отсюда выводами с точки зрения КоАП. Однако на практике получить штраф за парковку на тротуаре возле своего подъезда — дело крайне маловероятное.

Дело в том, что для оформления соответствующего протокола требуется сотрудник либо ГИБДД, либо местной уполномоченной муниципальной службы. А этих чиновников во дворах — днем с огнем не найдешь. На самом деле, это нормально. Никого же не удивляет отсутствие штрафов за нарушения правил парковки на стоянках торговых центров. А дворовые территории, с точки зрения ПДД, точно такая же «прилегающая территория», как и парковка возле торгового центра или иного подобного заведения.

парковка, штрафы, ПДД, КоАП, платная парковка, ГИБДД
4 мая 2018
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