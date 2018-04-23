Когда оштрафуют за стоянку на тротуаре во дворе

Формальный ответ на вопрос, можно ли оставлять машину на тротуаре в жилой зоне, не опасаясь административных последствий, элементарно находится с помощью ПДД. Однако картина, ежедневно и повсеместно наблюдаемая нами во дворах многоэтажек, опровергает сухую букву закона. По правилам, парковка на тротуаре возможна, только если поблизости установлена табличка со знаком 6.4.

Это, если кто не помнит, такие картинки, на которых схематически изображены машинки, приткнувшиеся тем или иным образом к бордюру. Если такого дорожного знака поблизости не просматривается, парковаться на тротуаре нельзя ни под каким предлогом. За нарушение этого требования ПДД статья 12.28 КоАП грозит штрафом в размере 1500 рублей, а на территории Санкт-Петербурга и Москвы — 3000 рублей. Но есть один нюанс. Одно дело тротуар, расположенный рядом с проезжей частью улиц, и совсем другое — во дворе дома.

По поводу первого вопросов относительно возможности парковки, как правило, не возникает. За исключением, конечно, случаев, когда его ширина настолько велика, что позволяет ставить на нем машины в несколько рядов, совершенно не стесняя при этом пешеходов. Подобное частенько случается в непосредственной близи от торговых точек. Водители думают, что это парковка, а по документам такое асфальтированное «футбольное поле» оказывается тротуаром.