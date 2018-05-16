Владимир Путин нарушил ряд ПДД за рулем большегруза

Медиа-пространство взорвали горячие обсуждения того, как Президент РФ ездит на грузовом авто не пристегиваясь ремнями безопасности, не соблюдая рядность и, возможно, даже без «прав». Портал «АвтоВзгляд» выяснил, так ли это на самом деле.
Напомним, что весь сыр-бор вокруг нарушения главой государства ПДД начался после того, как Владимир Путин торжественно открыл для проезда Крымский мост, строительство которого завершилось на полгода раньше, чем планировалось. Вероятно, дорожникам пришлось неслабо попотеть. Еще бы, ставший нашим Крым нужно поднимать и, разумеется, не без помощи населения. А вот-вот тысячи россиян двинутся к морю на своих автомобилях. Терять их доверие и деньги нельзя никак.
Милости просим — эстакада, соединяющая полуостров с материком, функционирует во весь рост. За первые сутки она приняла свыше 5000 транспортных средств, но первым по новой дороге прохватил сам Владимир Владимирович. Причем не в салоне шоу-кара Aurus из проекта «Кортеж», и не на каком-то там растянутом «Мерседесе», а в кабине самого настоящего грузовика. Причем, за рулем.
На глазах у простых рабочих, инженеров и специалистов-транспортников Путин самостоятельно, без помощи здоровяков из ФСО залез в новенький КамАЗ 65115, снял с «ручника» и тронулся. Вот тут-то и началось самое интересное, о чем «забурчали» на форумах и в социальных сетях.
Мало того, что президент не отрегулировал зеркала и не настроил под себя водительское кресло, так еще и не пристегнулся. Драйверское место, конечно, под главу государства бравые ребята из его личной группы поддержки могли наладить заранее, но вот ремешок безопасности, да еще и на камеру прямого эфира, накинуть на тело Путина не сумели.
Напомним, что п. 2.1.2. ПДД обязывает любого водителя «при движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутым и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями». Исключением являются лишь инструкторы по вождению в момент обучения будущего водителя, а также лица, управляющие спецтранспортом с нанесенными на его борта специальными цветографическими схемами.
К случаю с Владимиром Владимировичем эти исключения не относятся. А значит полицейские обязаны выписать главнокомандующему штраф в сумме 1000 рублей. Кроме того, еще тысячу за непристегнутых пассажиров, находившихся рядом с «рулевым» в кабине авто во время движения.
С места на большегрузной машине Путин, что похвально, тронулся с первого раза. Правда, практически сразу слегка вильнул в сторону, едва не заставив умыться собственным потом водителя такого же КамАЗа, двигавшегося в соседнем ряду. Впрочем, это не значит, что президент не умеет управлять грузовиком — пресс-секретарь первого лица страны Дмитрий Песков подтвердил наличие у Путина водительского удостоверения категории «С», разрешающей рулить автомобилями массой свыше 3,5 тонн.
По информации ТАСС, такие «права» он получил еще 20 лет назад. Тут следует добавить, что лица, проходившие подготовку в ведомственных учебных заведениях спецслужб, обладают «корочками», позволяющими ездить за рулем едва ли не на всем, что движется. Но вот ПДД и технику безопасности соблюдает, как мы видим, далеко не каждый из них.