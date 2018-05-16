Владимир Путин нарушил ряд ПДД за рулем большегруза

Напомним, что весь сыр-бор вокруг нарушения главой государства ПДД начался после того, как Владимир Путин торжественно открыл для проезда Крымский мост, строительство которого завершилось на полгода раньше, чем планировалось. Вероятно, дорожникам пришлось неслабо попотеть. Еще бы, ставший нашим Крым нужно поднимать и, разумеется, не без помощи населения. А вот-вот тысячи россиян двинутся к морю на своих автомобилях. Терять их доверие и деньги нельзя никак.

Милости просим — эстакада, соединяющая полуостров с материком, функционирует во весь рост. За первые сутки она приняла свыше 5000 транспортных средств, но первым по новой дороге прохватил сам Владимир Владимирович. Причем не в салоне шоу-кара Aurus из проекта «Кортеж», и не на каком-то там растянутом «Мерседесе», а в кабине самого настоящего грузовика. Причем, за рулем.

На глазах у простых рабочих, инженеров и специалистов-транспортников Путин самостоятельно, без помощи здоровяков из ФСО залез в новенький КамАЗ 65115, снял с «ручника» и тронулся. Вот тут-то и началось самое интересное, о чем «забурчали» на форумах и в социальных сетях.