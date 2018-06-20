Почему на номерах машин нет букв «Ж», «П» или «Ы»

Кириллица с государственных регистрационных знаков машин на российских дорогах стала стремительно исчезать начиная с 1993 года, когда вступил в силу новый (на тот момент) ГОСТ на номерные знаки, разработанный в соответствии с «Венской Конвенцией о дорожном движении» 1968 года, к которой присоединилась Россия. С того момента советские «черные номера» канули в прошлое, а на смену им пришел ныне существующий стандарт.

Согласно ему, в госномерах стран-участниц конвенции могут использоваться лишь арабские цифры и символы, аналогичные буквам латиницы. Из русского алфавита под это требование подходят только 12 знаков: А, В, Е, К, М, Н, О, Р, С, Т, X и У. Кроме них, на отечественных госномерах применяется еще одна буква — она отсутствует в русском языке. Речь идет о «D». Ее используют для обозначения машин, принадлежащих дипломатическому корпусу, аккредитованному в России.