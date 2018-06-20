Почему на номерах машин нет букв «Ж», «П» или «Ы»

Если даже президент, как выяснилось на последней его прямой линии, не знает, почему коровье мясо называется говядиной, то рядовому автовладельцу простительно задаться вопросом: отчего в госномерах российских машин нет букв кириллического алфавита?
Кириллица с государственных регистрационных знаков машин на российских дорогах стала стремительно исчезать начиная с 1993 года, когда вступил в силу новый (на тот момент) ГОСТ на номерные знаки, разработанный в соответствии с «Венской Конвенцией о дорожном движении» 1968 года, к которой присоединилась Россия. С того момента советские «черные номера» канули в прошлое, а на смену им пришел ныне существующий стандарт.
Согласно ему, в госномерах стран-участниц конвенции могут использоваться лишь арабские цифры и символы, аналогичные буквам латиницы. Из русского алфавита под это требование подходят только 12 знаков: А, В, Е, К, М, Н, О, Р, С, Т, X и У. Кроме них, на отечественных госномерах применяется еще одна буква — она отсутствует в русском языке. Речь идет о «D». Ее используют для обозначения машин, принадлежащих дипломатическому корпусу, аккредитованному в России.
Таким образом, на российских автомобильных номерах нельзя увидеть буквы «й», «ц», «г», «ш», «щ», «з», «ф», «ы», «п», «л», «д», «ж», «э», «я», «ч», «ь», «ъ», «б», «ю», поскольку у них нет аналогов, похожих по написанию на что-либо из латинского алфавита. Заметим, что Россия — далеко не единственная страна, «пожертвовавшая» частью национального колорита ради требований глобальной автомобильной безопасности. По аналогичной схеме (на латинице) выдаются регистрационные знаки и в большинстве стран, где алфавит государственного языка не использует латиницу вообще или частично. В качестве примеров можно назвать европейскую Грецию, азиатский Китай и ряд других.