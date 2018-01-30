Названы самые угоняемые автомобили по итогам 2017 года

Согласно полицейской статистике, за двенадцать месяцев в России было совершено почти 2 млн. преступлений. Чуть больше половины из них — а именно 52% — это кражи, разбои, ограбления и угоны. В частности, 33 758 заявлений, поданных россиянами, связаны с похищением транспортных средств.

Больше других автомобилей угонщиков в 2017 году привлекали вазовские модели — с января по декабрь они «позаимствовали» 5756 машин с шильдиками LADA. На втором месте по популярности у грабителей оказалась Toyota — 3797 авто, на третьем — Hyundai (2056 транспортных средств). Замыкают лидерскую пятерку общероссийского рейтинга KIA (1890 машин) и Nissan (1197 авто).