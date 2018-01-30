Названы самые угоняемые автомобили по итогам 2017 года

Фото: kkcb.com
В прошлом году в нашей стране было зафиксировано без малого 34 000 случаев угона автомобилей. Больше других пострадали владельцы машин отечественной марки LADA — они в общей сложности лишились 5756 транспортных средств.
Виктория Базылева

Согласно полицейской статистике, за двенадцать месяцев в России было совершено почти 2 млн. преступлений. Чуть больше половины из них — а именно 52% — это кражи, разбои, ограбления и угоны. В частности, 33 758 заявлений, поданных россиянами, связаны с похищением транспортных средств.

Больше других автомобилей угонщиков в 2017 году привлекали вазовские модели — с января по декабрь они «позаимствовали» 5756 машин с шильдиками LADA. На втором месте по популярности у грабителей оказалась Toyota — 3797 авто, на третьем — Hyundai (2056 транспортных средств). Замыкают лидерскую пятерку общероссийского рейтинга KIA (1890 машин) и Nissan (1197 авто).

Фото: www.smartworld.it

В Москве и Подмосковье правоохранители насчитали 11 660 угонов. В частности, 123 автомобиля «уехали» с платных парковок. Любопытно, что у столичных похитителей популярностью пользуются те же модели, что и в России в принципе. А вот о преступниках, промышляющих в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, этого не скажешь.

Грабителей Северной столицы интересуют машины других марок. На первом месте в этом региональном рейтинге расположилась KIA (772 случая угона), следом идут Hyundai и Ford.

– Как и всегда, динамику автоугонов диктует ситуация на вторичном рынке: угоняют чаще те автомобили, которые легко продать. Целиком обычно уходят более свежие модели, не старше 3 лет, остальные угоняются под разбор, — комментирует ситуацию Эксперт компании «Цезарь Сателлит» Николай Беликов.

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30 января 2018
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