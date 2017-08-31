Где 1 сентября ожидаются самые «мертвые» пробки

Как известно, каждый раз 1 сентября в День знаний на дороги города выезжает масса машин, везущих детей в школы и детские садики. Особенно контрастно это обстоятельство заметно по тому, что буквально за несколько дней до того на городских улицах было по-летнему пустовато. С началом учебного года за руль садится множество мамашек и папашек, отвыкших за время отпусков от столичного трафика. Результатом становятся «затыки» транспортного потока из-за мелких идиотских аварий или просто из-за туповатого поведения за лето разучившихся ездить драйверов.

Впрочем, так происходит ежегодно и никого этим не удивишь. Хуже другое. В 2017 году на 1 сентября выпадает мусульманский праздник Курбан-байрам. В этот день у правоверных принято толпами сползаться к мечетям и радостно резать заранее припасенный мелкий домашний скот. В этом году власти столицы твердо пообещали не допустить жестокого обращения с барашками на городском асфальте. Однако для автовладельцев от этого мало толку. Ведь ради удобства мусульманских толп в Москве будут фактически перекрыты для автомобильного движения несколько районов. Столичный ЦОДД предупредил уже, что утром 1 сентября будут закрыты для машин улицы около московской Соборной мечети — Дурова, Щепкина, Мещанская, Гиляровского, а также Выползов и Капельский переулки. В районе Исторической мечети закроют Большую Татарскую улицу, Озерковский, Малый Татарский, Старый Толмачевский и Климентовский переулки.