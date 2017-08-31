Где 1 сентября ожидаются самые «мертвые» пробки

1 сентября 2017 года совпадут сразу несколько факторов, которые практически гарантированно превратят столичные улицы и магистрали в одну большую пробку.
Максим Строкер

Как известно, каждый раз 1 сентября в День знаний на дороги города выезжает масса машин, везущих детей в школы и детские садики. Особенно контрастно это обстоятельство заметно по тому, что буквально за несколько дней до того на городских улицах было по-летнему пустовато. С началом учебного года за руль садится множество мамашек и папашек, отвыкших за время отпусков от столичного трафика. Результатом становятся «затыки» транспортного потока из-за мелких идиотских аварий или просто из-за туповатого поведения за лето разучившихся ездить драйверов.

Впрочем, так происходит ежегодно и никого этим не удивишь. Хуже другое. В 2017 году на 1 сентября выпадает мусульманский праздник Курбан-байрам. В этот день у правоверных принято толпами сползаться к мечетям и радостно резать заранее припасенный мелкий домашний скот. В этом году власти столицы твердо пообещали не допустить жестокого обращения с барашками на городском асфальте. Однако для автовладельцев от этого мало толку. Ведь ради удобства мусульманских толп в Москве будут фактически перекрыты для автомобильного движения несколько районов. Столичный ЦОДД предупредил уже, что утром 1 сентября будут закрыты для машин улицы около московской Соборной мечети — Дурова, Щепкина, Мещанская, Гиляровского, а также Выползов и Капельский переулки. В районе Исторической мечети закроют Большую Татарскую улицу, Озерковский, Малый Татарский, Старый Толмачевский и Климентовский переулки.

Улицу Минскую между Мосфильмовской и Кутузовским проспектом также придется объезжать стороной. На севере столицы около мечетей «Ярдям» и «Инам» не пустят машины на улицу Хачатуряна между Алтуфьевским шоссе и Отрадной. На юге города аналогичная участь постигнет Южнобутовскую улицу на участке между Остафьевской до Бунинской аллеей. Как водится, районы вокруг перекрытых улиц на время мусульманской радости превратятся в сплошные парковки для машин правоверных и от того также станут непроезжими. Это неминуемо спровоцирует капитальные затруднения для проезда и в соседних районах, потому что транспортные потоки неминуемо переориентируются туда, добавляя незабываемых эмоций родителям школьников, массово везущих своих чад на торжественные линейки.

Свою лепту в искусственное ухудшение дорожной ситуации внесет третий фактор — до сих пор не завершенные работы по реконструкции всего и вся в центре Москвы по программе «Моя улица». Но к этому злу автомобилисты за лето уже пообвыкли и стараются учитывать его заранее при прокладке маршрутов. Но не стоит надеяться, что утренний автомобильный коллапс 1 сентября рассосется в Москве ко второй половине дня. Ближайшие выходные обещают быть теплыми и солнечными, в отличие от холодной и дождливой погоды на неделе. Зная об этом, масса столичных дачников неизбежно ломанется в пятницу вечером из города в надежде провести на природе, может быть последние в этом сезоне летние деньки. Из-за этого уже с 16.00 на всех вылетных и кольцевых магистралях столицы неизбежно начнут образовываться мощнейшие заторы.

заторы, пробки, дорога
31 августа 2017
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