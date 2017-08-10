Закон бессилен: аферисты освоили новый вид мошенничества на дорогах

Аферисты придумывают все более изощренные способы обмана автовладельцев, причем не только в плане профессионального актерского мастерства, но и с точки зрения безнаказанности. Иными словами, преступники настолько деликатно научились находить общий язык с жертвами, что ни они, ни полиция не вправе обвинить злоумышленников в афере.

Картина маслом: затор на Ярославском шоссе, МКАД, Кутузовском проспекте или улице Шереметьевской — именно здесь неоднократно были замечены умельцы виртуозно «поездить по ушам». Итак, рядом с дорогостоящим автомобилем стоит с иголочки одетый мужчина в строгом костюме и пытается остановить медленно объезжающих его водителей других машин.

Толкаясь в «пробке», рулевому удается оценить и ухоженный, не вызывающий никаких опасений, внешний вид «голосующего», и его элитную иномарку — среди автомобилей «разводчиков» фигурируют кроссоверы Infiniti QX70S и Lexus RX, седаны BMW 7-серии, Mercedes-Benz Е-класса и Lexus ES. На это, собственно, и расчет.