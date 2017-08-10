Закон бессилен: аферисты освоили новый вид мошенничества на дорогах

Фото: pixabay.com
В Москве и Подмосковье активизировались мошенники, промышляющие «разводом» доверчивых водителей на деньги. Что печально — законным путем наказать хитроумных обманщиков практически невозможно. Вся надежда на бдительность самих автовладельцев, ведь как известно, спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает об очередном изобретении злодеев.
Вячеслав Василенко

Аферисты придумывают все более изощренные способы обмана автовладельцев, причем не только в плане профессионального актерского мастерства, но и с точки зрения безнаказанности. Иными словами, преступники настолько деликатно научились находить общий язык с жертвами, что ни они, ни полиция не вправе обвинить злоумышленников в афере.

Картина маслом: затор на Ярославском шоссе, МКАД, Кутузовском проспекте или улице Шереметьевской — именно здесь неоднократно были замечены умельцы виртуозно «поездить по ушам». Итак, рядом с дорогостоящим автомобилем стоит с иголочки одетый мужчина в строгом костюме и пытается остановить медленно объезжающих его водителей других машин.

Толкаясь в «пробке», рулевому удается оценить и ухоженный, не вызывающий никаких опасений, внешний вид «голосующего», и его элитную иномарку — среди автомобилей «разводчиков» фигурируют кроссоверы Infiniti QX70S и Lexus RX, седаны BMW 7-серии, Mercedes-Benz Е-класса и Lexus ES. На это, собственно, и расчет.

pixabay.com

Сердобольному водителю, вдруг решившему остановиться и помочь, «попавший в беду автомобилист» начинает рассказывать о том, что внезапно сломалась машина, и он ждет эвакуатор. Вот только незадача: наличных денег оплатить услуги автопогрузчика у него нет, а карточки к оплате не принимаются. Для пущей солидности актер сделает жалостливое лицо и даже покажет на смартфоне номер электронного счета, где имеются деньги.

Грех же не помочь уважаемому человеку, не так ли? Тем более, что прекрасно излагающий свои мысли собеседник в галстуке клянется и божится вернуть жалкие 4000—5000 рублей сию же минуту — жаль только, что сервис виртуального перевода не вовремя заглючил (вы же не станете вырывать у него «мобильник», чтобы лично в этом удостовериться). Что ж, переведет позже, главное — быть добру. Вот и вся схема: поверил на слово — лишился денег.

pixabay.com

Примечательно, но в правоохранительных органах уже знают о подобном виде «развода» в столичном регионе, да только сделать с этим пока ничего не могут. Привлечь к ответственности человека за то, что он красиво умеет говорить, а перевести денюшку еще не успел или забыл — невозможно. Как, впрочем, и назвать потерпевшим того, кто собственными руками отдал наличные незнакомцу, не взяв ни расписки, ни сфотографировав госномер «сломавшейся» иномарки, который ко всему прочему может быть «левым».

Другое дело, если на аферистов массово пойдут заявления от облапошенных автовладельцев с указанием примет мошенников, регистрационных знаков их машин и описанием ситуаций. Вот тогда обманщиков можно будет прищучить по ч.1 ст.159 УК РФ за «хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием» — максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет.

Однако попавшие на уловки преступников граждане не особо желают тратить личное время на всю эту возню с полицейскими из-за незначительной суммы ущерба. Чем, разумеется, и дальше продолжают пользоваться мастера дорожного «развода».

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10 августа 2017
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