Почему опасно объезжать пробки на трассе М4 «Дон»

Даже в родном городе, где знаком каждый переулок, прежде чем объезжать пробку мы лишний раз проверим — нет ли проблем на альтернативных маршрутах. Убедившись, что на всех околоточных проездах царит зеленое спокойствие, смело сворачиваем в полной уверенности, что сэкономим драгоценное время. Другое дело, когда речь идет о глухом заторе на федеральной трассе в малознакомом регионе.
Не секрет, что пока строятся платные автобаны в южном направлении, на проблемных участках федеральных дорог в Воронежской и Ростовской областях и Краснодарском крае сохраняются многочисленные заторы. Путешествующим ничего не остается делать, как привычно довериться любимому он-лайн навигатору, который предложит свободный объездной путь глухими огородами. Выгода налицо — и экономия времени, и живописные пейзажи за бортом, и цены на фрукты и овощи в придорожных магазинах дешевле, чем на федеральной трассе.