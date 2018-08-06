Почему опасно объезжать пробки на трассе М4 «Дон»

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Тема автомобильного путешествия к Черному морю с каждым годом становится все популярней. Страсти, кипящие вдоль трассы М4 «Дон», активно муссируются в СМИ, социальных сетях и на форумах. Нашим туристам не дают покоя бесчинства региональных гаишников, нюансы проезда по платным участкам, криминал на обочине. И, конечно же, пути объезда многокилометровых пробок. Последнюю проблему эксперты портала «АвтоВзгляд» исследовали на своем опыте.
Иван Флягин

Даже в родном городе, где знаком каждый переулок, прежде чем объезжать пробку мы лишний раз проверим — нет ли проблем на альтернативных маршрутах. Убедившись, что на всех околоточных проездах царит зеленое спокойствие, смело сворачиваем в полной уверенности, что сэкономим драгоценное время. Другое дело, когда речь идет о глухом заторе на федеральной трассе в малознакомом регионе.

Не секрет, что пока строятся платные автобаны в южном направлении, на проблемных участках федеральных дорог в Воронежской и Ростовской областях и Краснодарском крае сохраняются многочисленные заторы. Путешествующим ничего не остается делать, как привычно довериться любимому он-лайн навигатору, который предложит свободный объездной путь глухими огородами. Выгода налицо — и экономия времени, и живописные пейзажи за бортом, и цены на фрукты и овощи в придорожных магазинах дешевле, чем на федеральной трассе.

Но вот беда — ни «Яндекс. Навигатор», ни Google maps совсем не учитывают качество покрытия объездных путей. И это не простой каприз, потому что львиная доля альтернативных маршрутов вдоль М4 «Дон» грешат извечной российской проблемой. Спору нет, настройки приложений позволяют исключить из них грунтовки, но в реальности многие асфальтовые дороги в разы опасней для подвески автомобиля.

Например, по пути на юг «Яндекс. Навигатора» рекомендует объехать пробку в Ростовской области после Каменск-Шахтинского окольными тропами через станицу Лиховскую и хутор Лихой. Будьте готовы — дорожки там действительно лихие, и есть реальный шанс застрять в местном шиномонтаже, где вас могут «нагреть» по полной программе.

В Краснодарском крае качество местных дорог в целом сносное, но если навигатор вас направит по «огородам» на западе Кубани вдоль приазовских лиманов, кое-где вам придется буквально ползти — там встречаются участки с напрочь разбитым асфальтом.

Так что прежде, чем будете выбирать объездной маршрут, хорошенько подумайте — что вам дороже — сэкономленное время либо разбитая подвеска. Да и не исключено, что скорость на подобных объездных путях из-за ям и кочек будет даже ниже, чем в пробке, которую вы объезжаете. Выход один — пользоваться «народными картами» и ждать, пока навигационные приложения не начнут обозначать качество региональных дорог.

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6 августа 2018
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