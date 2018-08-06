Почему опасно объезжать пробки на трассе М4 «Дон»

Но вот беда — ни «Яндекс. Навигатор», ни Google maps совсем не учитывают качество покрытия объездных путей. И это не простой каприз, потому что львиная доля альтернативных маршрутов вдоль М4 «Дон» грешат извечной российской проблемой. Спору нет, настройки приложений позволяют исключить из них грунтовки, но в реальности многие асфальтовые дороги в разы опасней для подвески автомобиля.

Например, по пути на юг «Яндекс. Навигатора» рекомендует объехать пробку в Ростовской области после Каменск-Шахтинского окольными тропами через станицу Лиховскую и хутор Лихой. Будьте готовы — дорожки там действительно лихие, и есть реальный шанс застрять в местном шиномонтаже, где вас могут «нагреть» по полной программе.

В Краснодарском крае качество местных дорог в целом сносное, но если навигатор вас направит по «огородам» на западе Кубани вдоль приазовских лиманов, кое-где вам придется буквально ползти — там встречаются участки с напрочь разбитым асфальтом.

Так что прежде, чем будете выбирать объездной маршрут, хорошенько подумайте — что вам дороже — сэкономленное время либо разбитая подвеска. Да и не исключено, что скорость на подобных объездных путях из-за ям и кочек будет даже ниже, чем в пробке, которую вы объезжаете. Выход один — пользоваться «народными картами» и ждать, пока навигационные приложения не начнут обозначать качество региональных дорог.