Как возместить моральный вред при ДТП

Фото: thelovelawfirm.com
В Омске женщине удалось взыскать с виновника дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб ее сын, полмиллиона рублей. Как показывает практика, в инцидентах на дорогах с жертвами и ранениями в большинстве случаев сумма, затребованная к возмещению, выплачивается в полном объеме.
Денис Халфин

Моральным вредом, полученным в результате ДТП, считаются страдания человека, связанные с его эмоциональным и психическим состоянием. В основном поводом компенсации такого вреда служит факт смерти в ДТП члена семьи или близкого родственника, вред здоровью, потеря трудоспособности, обезображенная внешность, невозможность вести нормальный образ жизни.

Согласно пункту 9 Правил ОСАГО моральный вред не считается страховым случаем, поэтому «трясти» страховую компанию по этому поводу не стоит. Единственное лицо, которое может взять на себя ответственность за причинение морального вреда в добровольном или судебном порядке — виновник происшествия. Это прописано в статье 12 Гражданского кодекса РФ.

Согласно статье 151 ГК, 'если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда".

Фото: www.autoexpress.co.uk

При этом ни один законодательный акт не фиксирует денежную сумму, которую можно затребовать в качестве компенсации. При определении ее размеров суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные существенные обстоятельства. Учитывается также степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями гражданина, которому причинен вред.

Процесс возмещения начинается с подачи в суд искового заявления по месту жительства ответчика. Лучше, если этот документ составит юрист. В нем должны быть подробно описаны моральные терзания и переживания истца. В качестве документов могут выступать копии свидетельства о смерти, назначении инвалидности, утрате трудоспособности и т. д.

Согласно статье 1100 ГК, компенсация морального вреда осуществляется «независимо от вины причинителя вреда в случаях, когда вред причинен жизни или здоровью гражданина источником повышенной опасности». В принципе, и при отсутствии телесных повреждений можно попытаться доказать моральный вред с помощью хорошего адвоката, но рассчитывать на большую сумму возмещения морального вреда в таком случсае не приходится.

штрафы, суд, пешеходы, ущерб, возмещение ущерба, авария, ДТП, дорога
1 августа 2017
320