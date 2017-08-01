Как возместить моральный вред при ДТП

Моральным вредом, полученным в результате ДТП, считаются страдания человека, связанные с его эмоциональным и психическим состоянием. В основном поводом компенсации такого вреда служит факт смерти в ДТП члена семьи или близкого родственника, вред здоровью, потеря трудоспособности, обезображенная внешность, невозможность вести нормальный образ жизни.

Согласно пункту 9 Правил ОСАГО моральный вред не считается страховым случаем, поэтому «трясти» страховую компанию по этому поводу не стоит. Единственное лицо, которое может взять на себя ответственность за причинение морального вреда в добровольном или судебном порядке — виновник происшествия. Это прописано в статье 12 Гражданского кодекса РФ.

Согласно статье 151 ГК, 'если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда".