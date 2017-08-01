ГИБДД стала жестко штрафовать за езду в левом ряду

В России «тошнить» в левом ряду — дело обычное, хотя Административным кодексом за нарушения п.9.4 и п.9.5 ПДД предусмотрены наказания. Так, «вне населенных пунктов, а также в населенных пунктах на дорогах, где разрешено движение со скоростью более 80 км/ч, водители транспортных средств должны вести их по возможности ближе к правому краю проезжей части. Запрещается занимать левые полосы движения при свободных правых».

Согласно ст.12.15 КоАП штраф за «нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части» составляет 1500 рублей. Тоже самое касается и тихоходов: «транспортные средства, скорость движения которых не должна превышать 40 км/ч или которые по техническим причинам не могут развивать такую скорость, должны двигаться по крайней правой полосе, кроме случаев объезда, обгона или перестроения перед поворотом налево, разворотом или остановкой в разрешенных случаях на левой стороне дороги». За данное правонарушение также предусмотрен штраф в 1500 рублей.