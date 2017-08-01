ГИБДД стала жестко штрафовать за езду в левом ряду

Фото: Геннадий Черкасов
В отличие от Европы, где цивилизованные водители не занимают левый ряд почем зря, российские автомобилисты, порой следуя по крайней левой полосе слишком медленно, почему-то уверены, что в случае необходимости их объедут. Похоже, упрямству «тошнотиков» настал конец — в ГИБДД объявили им войну.
Вячеслав Василенко

В России «тошнить» в левом ряду — дело обычное, хотя Административным кодексом за нарушения п.9.4 и п.9.5 ПДД предусмотрены наказания. Так, «вне населенных пунктов, а также в населенных пунктах на дорогах, где разрешено движение со скоростью более 80 км/ч, водители транспортных средств должны вести их по возможности ближе к правому краю проезжей части. Запрещается занимать левые полосы движения при свободных правых».

Согласно ст.12.15 КоАП штраф за «нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части» составляет 1500 рублей. Тоже самое касается и тихоходов: «транспортные средства, скорость движения которых не должна превышать 40 км/ч или которые по техническим причинам не могут развивать такую скорость, должны двигаться по крайней правой полосе, кроме случаев объезда, обгона или перестроения перед поворотом налево, разворотом или остановкой в разрешенных случаях на левой стороне дороги». За данное правонарушение также предусмотрен штраф в 1500 рублей.

Фото: Наталья Мущинкина

Но как показывает практика, не все ездуны об этом знают, или знают, но намеренно игнорируют ПДД. Ведь полицейские, как и в случае использования мобильных телефонов за рулем, практически не наказывают водителей.

Точнее, не наказывали до недавнего времени. С наступлением летних отпусков гаишники заметно оживились — за езду по левому ряду блюстители дорожного порядка стали массово штрафовать «рулевых» в Иркутской области и Краснодарском крае.

Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» собственные источники в ГИБДД, подобные рейды также инициированы в Тверской, Саратовской и Московской областях. Поэтому во избежание лишних встреч с сотрудниками ДПС рекомендуем не пренебрегать ПДД, и не занимать крайний левый ряд, если свободен правый.

Фото: Геннадий Черкасов

Наши придорожные полицейские, похоже, решили перенять опыт западных коллег — власти американского штата Невада, которые мало того, что штрафуют водителей, медленно передвигающихся в левом ряду, так еще и увеличивают сумму штрафа за повторные нарушения. Причем, если первое наказание для «улитки» составляет 50 долларов США, а второе — 100, то за третье и последующие нарушения выкладывать придется уже по 250 «зеленых».

Что примечательно, попасть на штраф может даже тот, кто едет достаточно быстро, но при этом «может создать помеху другим участникам дорожного движения, идущим с более высокой скоростью, не превышающей допустимую». Иными словами, не хочешь или не способен мчаться с предельно разрешенной скоростью — не занимай полосу.

А в Европе, как уже было сказано, воспитанные водители в большинстве своем и без того стараются не мешать «безлимитчикам», и используют левый ряд исключительно для обгона.

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1 августа 2017
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