Зачем на машину вешают ведерко

Чаще всего этот предмет крепят на фаркоп, но бывает и на глушитель, либо на буксировочный крюк. В пробке вид ведерка, раскачивающегося как маятник, на многих действует успокаивающе. Но, конечно же, это самое важное его предназначение.
Версий о происхождении такого обычая несколько, и все они, как выясняется, дополняют друг друга. Первую гипотезу можно назвать исторической. Оказывается, в стародавние времена ведро висело на любой карете и телеге. Когда на улицах российских городов хозяйничал гужевой транспорт, а подшипник еще не был запущен в массовое производство, ведро с дегтем для смазки ступицы деревянного колеса имел каждый уважающий себя извозчик. Возможно, именно у извозчиков водители первых автомобилей позаимствовали обычай, ставший оберегом в дороге.