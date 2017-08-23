Зачем на машину вешают ведерко

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Наверняка многие водители обращали внимание на ведро, подвешенное на корме или боковой части грузовика. Реже такое встречается и у легковушек, причем обычно на великовозрастных экземплярах отечественного производства, где ведерко не настоящее, а сувенирное и миниатюрное. Откуда повелся такой обычай, выяснил «АвтоВзгляд».
Иван Флягин

Чаще всего этот предмет крепят на фаркоп, но бывает и на глушитель, либо на буксировочный крюк. В пробке вид ведерка, раскачивающегося как маятник, на многих действует успокаивающе. Но, конечно же, это самое важное его предназначение.

Версий о происхождении такого обычая несколько, и все они, как выясняется, дополняют друг друга. Первую гипотезу можно назвать исторической. Оказывается, в стародавние времена ведро висело на любой карете и телеге. Когда на улицах российских городов хозяйничал гужевой транспорт, а подшипник еще не был запущен в массовое производство, ведро с дегтем для смазки ступицы деревянного колеса имел каждый уважающий себя извозчик. Возможно, именно у извозчиков водители первых автомобилей позаимствовали обычай, ставший оберегом в дороге.

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Вторая версия — практическая. Большинство опытных дальнобойщиков и шоферов грузовиков наверняка встречалось с ситуацией, когда «на северах» в лютый мороз в машине замерзала солярка. Выход оставался один — разводить под баком костер, чтобы растопить горючее. В дорожных условиях легче всего это сделать именно в заветном ведерке.

Третий вариант происхождения ведра на машине можно считать самым убедительным. В советское время вода, которая использовалась в системе охлаждения вместо тосола и антифриза, часто закипала, и ее приходилось постоянно доливать. В летнюю пору это могло случиться где угодно, поэтому каждый водитель или тракторист без ведра никуда не выезжал. Вода в такой ситуации набиралась где придется — в ближайшей квартире, уличной колонке, колодце или соседнем пруду. К тому же ведерко всегда могло пригодиться в дороге для каких-то других хозяйских нужд, например, для того, чтобы помыть автомобиль. Так как в кабине обычно места было мало, то его пристраивали снаружи.

Так что этот атрибут настолько прижился в российских машинах, что стал неотъемлемой частью их экстерьера, а для многих наших соотечественников превратился в настоящий талисман, обещающий безаварийную поездку.

кризис, бюджетные авто, подержанные авто, дизельное топливо
23 августа 2017
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