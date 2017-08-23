Зачем на машину вешают ведерко

Вторая версия — практическая. Большинство опытных дальнобойщиков и шоферов грузовиков наверняка встречалось с ситуацией, когда «на северах» в лютый мороз в машине замерзала солярка. Выход оставался один — разводить под баком костер, чтобы растопить горючее. В дорожных условиях легче всего это сделать именно в заветном ведерке.

Третий вариант происхождения ведра на машине можно считать самым убедительным. В советское время вода, которая использовалась в системе охлаждения вместо тосола и антифриза, часто закипала, и ее приходилось постоянно доливать. В летнюю пору это могло случиться где угодно, поэтому каждый водитель или тракторист без ведра никуда не выезжал. Вода в такой ситуации набиралась где придется — в ближайшей квартире, уличной колонке, колодце или соседнем пруду. К тому же ведерко всегда могло пригодиться в дороге для каких-то других хозяйских нужд, например, для того, чтобы помыть автомобиль. Так как в кабине обычно места было мало, то его пристраивали снаружи.

Так что этот атрибут настолько прижился в российских машинах, что стал неотъемлемой частью их экстерьера, а для многих наших соотечественников превратился в настоящий талисман, обещающий безаварийную поездку.