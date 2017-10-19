Следователи узнали, откуда в крови у «пьяного мальчика» алкоголь

Фото: pixabay.com
Неужели справедливость восторжествовала? Следственный комитет предъявил обвинение эксперту Михаилу Клейменову, якобы обнаружившему в крови погибшего под колесами автомобиля шестилетнего мальчика огромную дозу алкоголя, в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.293 УК РФ.
Вячеслав Василенко

Несмотря на то, что буквально пару дней назад врач по федеральному телевидению во всеуслышание обвинил родителей Алеши Шимко в спаивании ребенка, следователи вывели медика, явно переоценившего свои таланты оратора, на чистую воду.

В ходе комплексной судебной экспертизы, проведенной комиссией из 18 опытнейших специалистов ведущих научных, образовательных и экспертных учреждений Министерства здравоохранения и Министерства обороны РФ, выяснились любопытные факты.

Как и следовало ожидать, медик проводил забор крови у погибшего мальчика «ненадлежащим образом, что привело к его загрязнению спиртообразующей микрофлорой и процессу спиртового брожения. Поэтому при химическом исследовании в образце и был обнаружен этанол в количестве 2,7 промилле».

Примечательно, но вроде бы профессионального врача наличие в организме ребенка столь смертоносной дозы алкоголя нисколько не смутило. Хотя не нужно быть специалистом, чтобы понимать — в таком состоянии малыш попросту не смог бы стоять, какое уж там передвигаться.

Сами следователи подобную степень опьянения назвали состоянием поверхностной комы, а заключение врача ГБУЗ Московской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Михаила Клейменова — необоснованным и неправомерным. По их мнению, для подтверждения сомнительного анализа необходимо было провести биохимическое исследование, чем то ли получивший взятку, то ли просто спешивший с работы домой эксперт решил пренебречь.

Комплексная судебная экспертиза подтвердила, что на момент аварии погибший ребенок был абсолютно трезвым, а «обнаруженный при химическом исследовании образца его крови этиловый спирт возник посмертно: об этом свидетельствует и отсутствие в образце этилглюкуронида — маркера прижизненного употребления алкоголя».

Теперь доктору, публично опозорившему семью Алеши Шимко, придется нести ответственность перед законом за халатность — «неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, если это повлекло причинение крупного ущерба или существенное нарушение прав и законных интересов граждан».

Правда, наказание по этой статье весьма лояльное — штраф до 120 000 рублей, или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до одного года, либо 360 часов обязательных работ, либо 1 год исправительных работ, либо три месяца ареста. Впрочем, расследование еще не закончено. Собственно, как и судебный процесс над виновницей резонансной аварии Ольгой Алисовой, которой грозит до пяти лет лишения свободы.

К гадалке не ходи — окажись на месте ребенка кто-нибудь из взрослых, результаты экспертизы в принципе не подверглись бы сомнению, а обвиняемую в ДТП отпустили бы еще до суда. Да и до самого суда наверняка бы дело не дошло. А сколько таких или похожих случаев происходит по стране…

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19 октября 2017
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