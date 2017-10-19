Следователи узнали, откуда в крови у «пьяного мальчика» алкоголь

Несмотря на то, что буквально пару дней назад врач по федеральному телевидению во всеуслышание обвинил родителей Алеши Шимко в спаивании ребенка, следователи вывели медика, явно переоценившего свои таланты оратора, на чистую воду.

В ходе комплексной судебной экспертизы, проведенной комиссией из 18 опытнейших специалистов ведущих научных, образовательных и экспертных учреждений Министерства здравоохранения и Министерства обороны РФ, выяснились любопытные факты.

Как и следовало ожидать, медик проводил забор крови у погибшего мальчика «ненадлежащим образом, что привело к его загрязнению спиртообразующей микрофлорой и процессу спиртового брожения. Поэтому при химическом исследовании в образце и был обнаружен этанол в количестве 2,7 промилле».