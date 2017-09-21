Как продлить срок службы АКП

Большинство интернет-специалистов в качестве чуть ли ни единственного залога долголетия АКП называют регулярную замену в ней трансмиссионной жидкости. Некоторые рекомендуют менять АTF в коробке чуть ли не каждые 30 000 км пробега. Разумеется, хуже от этого АКП не будет. Но и сильно лучше себя чувствовать она не станет. Особенно если владелец будет неправильно ее эксплуатировать.

Мало кто знает, что перед поездкой АКП нужно прогревать — чтобы рабочая жидкость нагрелась и начала правильно циркулировать в гидротрансформаторной трансмиссии, поскольку холодное и густое масло не способно обеспечить качественную смазку подвижных элементов КП. Прогреть ее просто. Завели мотор, держим нажатой педаль тормоза и включаем с АКП в режим «D». Минуты три постояли в таком положении — можно ехать. Не стоит при кратковременных остановках, например на светофоре, каждый раз переводить трансмиссию в режим «N». Лишние переключения не идут на пользу ни одному механизму.

Если вы бережете АКП своей машины, не устраивайте «светофорные гонки», вдавливая педаль газа в пол. Пробуксовки фрикционов, неизбежные в таких режимах, радикально укорачивают жизнь этого узла.