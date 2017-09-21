Как продлить срок службы АКП

Что делать, чтобы автоматическая трансмиссия прослужила вам долго? Главное — соблюдать несколько простых правил. Их выполнение убережет от преждевременной кончины АКП и затрат на ее ремонт.
Максим Строкер

Большинство интернет-специалистов в качестве чуть ли ни единственного залога долголетия АКП называют регулярную замену в ней трансмиссионной жидкости. Некоторые рекомендуют менять АTF в коробке чуть ли не каждые 30 000 км пробега. Разумеется, хуже от этого АКП не будет. Но и сильно лучше себя чувствовать она не станет. Особенно если владелец будет неправильно ее эксплуатировать.

Мало кто знает, что перед поездкой АКП нужно прогревать — чтобы рабочая жидкость нагрелась и начала правильно циркулировать в гидротрансформаторной трансмиссии, поскольку холодное и густое масло не способно обеспечить качественную смазку подвижных элементов КП. Прогреть ее просто. Завели мотор, держим нажатой педаль тормоза и включаем с АКП в режим «D». Минуты три постояли в таком положении — можно ехать. Не стоит при кратковременных остановках, например на светофоре, каждый раз переводить трансмиссию в режим «N». Лишние переключения не идут на пользу ни одному механизму.

Если вы бережете АКП своей машины, не устраивайте «светофорные гонки», вдавливая педаль газа в пол. Пробуксовки фрикционов, неизбежные в таких режимах, радикально укорачивают жизнь этого узла.

Не любит «автомат» и перегрева, хотя добиться этого в современной коробке-автомате при штатном режиме эксплуатации сложно. Но можно. Например — давая повышенную нагрузку в виде длительного буксования на песке, ледяной горке и т. д. К подобным случаям, кстати, относится и буксирование непосильной тяжести на прицепе. Например, когда сосед просит отвезти микроавтобус в сервис на прицепе у вашей малолитражки. Или когда нужно вытащить на дорогу из канавы застрявший в грязи внедорожник. Полностью трансмиссия от таких издевательств не умирает, но все те же фрикционы, опять-таки, могут выйти из строя. Ремонт этого узла иногда возможен, но гораздо чаще его приходится менять целиком.

Сберечь АКП в добром здравии позволит полный отказ от езды на буксире, если мотор вашей машины по какой-то причине не работает. Шестерни автоматической коробки требуют постоянной смазки, которую может обеспечить лишь работающий масляный насос. А он приводится в действие двигателем машины. Некоторые автопроизводители разрешают буксировку машины с АКП, но с условием, что ехать она будет не быстрее 25—30 км/ч и на расстояние не дальше 25—30 км. Но кто поручится, что оба эти условия удастся соблюсти? Поэтому нужно взять за правило возить свое авто в сервис исключительно на эвакуаторе. Так вы гарантированно обезопасите коробку передач от поломки, а себя — от лишних трат.

эвакуаторы, ремонт
21 сентября 2017
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