Когда можно сесть за руль после бокала шампанского

В новогодние праздники у некоторых граждан возникают своеобразные жизненные ситуации, связанные с употреблением символических доз алкоголя. Вроде и выпил всего глоток игристого, а запах есть! Но ехать то надо…
Максим Строкер

В России управлять машиной в состоянии опьянения нельзя ни в коем случае. Правда, под опьянением наше карательное законодательство понимает не соответствующее состояние человеческого организма, а тупо — количество алкоголя в крови или в выдыхаемом воздухе. И будь ты сама адекватность и надежность за рулем, но если в твоей крови найдут алкоголя более 0,35 промилле (или в выдыхаемом воздухе более 0,16 промилле) — все равно с точки зрения буквы закона ты окажешься пьянью, посмевшей сесть за руль. Новый Год без игристых и шампанских вин у нас в принципе немыслим. А поэтому даже символические проводы старого года в кругу сослуживцев сопровождаются хотя бы минимальными — бокал-другой шампанского — но возлияниями.

далеко не каждый потом может отказаться от возвращения домой на машине. Многие из работающих сейчас в центре мегаполисов граждан проживают за городом, там, куда общественным транспортом добираться нужно полночи, а на личной машин — максимум за пару часов «со всеми пробками». И складывается ситуация: вроде выпил всего бокал или два игристого вина, никакого намека на опьянение не ощущаешь, а ехать на машине страшно: остановит патруль ДПС, «продует» на алкотестере и обнаружит превышение алкоголя в выдохе. После этого, практически «автоматом» — прощай водительское удостоверение!

Поэтому, если доза принятого в организм зелья не особо велика есть смысл некоторое время подождать пока он расщепится и только потом двигать домой. Главный вопрос: сколько именно нужно ждать — час, два, три? Тут следует оговориться, что каждый организм «переваривает» спиртное по-разному. Скорость выведения его — дело индивидуальное и зависит от многих факторов, таких как вес, возраст, особенности пищеварения, работоспособность и общее состояние печени и прочих медицинских нюансов. Надо иметь в виду, что женский организм, при прочих равных условиях, избавляется от алкоголя примерно в два раза медленнее, чем мужской.

В самом общем случае, чем больше масса тела человека, тем больше ему нужно алкоголя употребить, чтобы была достигнута криминальная концентрация спирта в крови. Соответственно, у более массивного организма короче период времени после возлияния по истечении которого можно будет сесть за руль. Среднестатистическому здоровому мужчине весом 70 килограммов после употребление одного фужера (около 100 грамм) шампанского за руль можно безбоязненно садиться примерно через полтора часа. Два фужера увеличат этот срок вдвое. Три — втрое и так далее. Заметим, что закуска замедляет всасывание спирта в кровь. Эту задержку обязательно нужно учитывать при вычислении времени полного выведения спирта из крови.

лишение прав, медосвидетельствование, ГИБДД
25 декабря 2017
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