Когда можно сесть за руль после бокала шампанского

В России управлять машиной в состоянии опьянения нельзя ни в коем случае. Правда, под опьянением наше карательное законодательство понимает не соответствующее состояние человеческого организма, а тупо — количество алкоголя в крови или в выдыхаемом воздухе. И будь ты сама адекватность и надежность за рулем, но если в твоей крови найдут алкоголя более 0,35 промилле (или в выдыхаемом воздухе более 0,16 промилле) — все равно с точки зрения буквы закона ты окажешься пьянью, посмевшей сесть за руль. Новый Год без игристых и шампанских вин у нас в принципе немыслим. А поэтому даже символические проводы старого года в кругу сослуживцев сопровождаются хотя бы минимальными — бокал-другой шампанского — но возлияниями.

далеко не каждый потом может отказаться от возвращения домой на машине. Многие из работающих сейчас в центре мегаполисов граждан проживают за городом, там, куда общественным транспортом добираться нужно полночи, а на личной машин — максимум за пару часов «со всеми пробками». И складывается ситуация: вроде выпил всего бокал или два игристого вина, никакого намека на опьянение не ощущаешь, а ехать на машине страшно: остановит патруль ДПС, «продует» на алкотестере и обнаружит превышение алкоголя в выдохе. После этого, практически «автоматом» — прощай водительское удостоверение!