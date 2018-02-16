Убийца «пьяного мальчика» обвинила гаишников и суд в подлоге

Вот, что значит ни стыда, ни совести — за смерть шестилетнего Алеши Шимко виновница аварии Ольга Алисова, которая во время управления транспортным средством с превышением допустимой ПДД скоростью разговаривала по мобильному телефону и, возможно, находилась в состоянии наркотического опьянения, получила смешные три года колонии-поселения. Иными словами, сейчас дамочка находится одной ногой на свободе. Хотя в места не столь отдаленные она могла отправиться на пять лет с отбыванием наказания в колонии общего режима со всеми отсюда вытекающими последствиями.

Но мало того, что преступница не поблагодарила (хотя, вероятно, все же поблагодарила) судью Владимира Шекуна за столь мягкий приговор, так она еще и нагло с этим решением не согласилась. Более того: с подачи адвоката Натальи Куракиной обвинила его, как и следователя, а вместе с ними и сотрудников ГИБДД в подлоге.