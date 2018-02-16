Убийца «пьяного мальчика» обвинила гаишников и суд в подлоге

pixabay.com
Дело о скандальном ДТП в подмосковной Балашихе, где под колесами авто погиб якобы сильно пьяный шестилетний ребенок, не просто обрастает новыми подробностями, а переворачивает картину с ног на голову. Убийца ребенка во всем обвинила суд и ГИБДД.
Мирон Горин

Вот, что значит ни стыда, ни совести — за смерть шестилетнего Алеши Шимко виновница аварии Ольга Алисова, которая во время управления транспортным средством с превышением допустимой ПДД скоростью разговаривала по мобильному телефону и, возможно, находилась в состоянии наркотического опьянения, получила смешные три года колонии-поселения. Иными словами, сейчас дамочка находится одной ногой на свободе. Хотя в места не столь отдаленные она могла отправиться на пять лет с отбыванием наказания в колонии общего режима со всеми отсюда вытекающими последствиями.

Но мало того, что преступница не поблагодарила (хотя, вероятно, все же поблагодарила) судью Владимира Шекуна за столь мягкий приговор, так она еще и нагло с этим решением не согласилась. Более того: с подачи адвоката Натальи Куракиной обвинила его, как и следователя, а вместе с ними и сотрудников ГИБДД в подлоге.

Фото: Геннадий Черкасов

Неужели «поддержка» Алисовой уже добралась до Московского областного суда, где дело может быть разбито в пух и прах? А что — почти до последнего погибший мальчик считался в стельку пьяным, пока неоднократные жалобы и ходатайства его отца, а также общественный резонанс не вынудили экспертов провести спектральный анализ.

В результате экспертиза была ожидаемо признана неверной. Договоренности со следователем Дмитрием Аринушкиным и врачом Михаилом Клейменовым рассыпались, как карточный домик. Кстати, за то, что папа погибшего малыша обвинил Алисову в сговоре с этой парочкой, виновница трагедии подала жалобу в прокуратуру и намерена содрать с него за клевету 10 000 000 рублей.

Лучший способ обороны — это нападение, причем способ весьма эффективный. Будет совсем не удивительно, если Романа Шимко привлекут к ответственности, и он заплатит обвиняемой, а по совместительству еще и потерпевшей кругленькую сумму денег.

pixabay.com

По информации «Газеты.ру», судебный процесс в Московском областном суде по поданным апелляциям состоится 1 марта. Если дело отправится на доследование, Алисову легко могут освободить подчистую. Еще бы, ведь у ее защиты откуда ни возьмись появились доказательства того, что «в основу обвинения положены ложные схема ДТП и протоколы следственных действий».

Иными словами, дело было сфальсифицировано. Только теперь не в пользу автомобилистки, а против нее.Вот незадача: как же Фемида не смогла в этом разобраться — адвокат подсудимой Наталья Куракина без стеснения заявила «Газете.ру», что «Железнодорожный суд просто слил дело, какая уж тут объективность и беспристрастность, это не имеет ничего общего с законом».

По ее словам, виновница ДТП ехала в рамках ПДД и попросту не видела переходившего дорогу мальчика. Но почему автоледи продолжала его не видеть, переехав несчастного двумя колесами и протащив с десяток метров по асфальту, адвокатесса доказательств пока не придумала. Похоже, точка в шокирующем деле будет поставлена еще не скоро. Что-то нам подсказывает, что в Мособлсуде дальше запятой дело не дойдет.

штрафы, суд, видеофиксация, ПДД, пешеходы, произвол ГАИ, страхование, страховые выплаты, полис страхования, ущерб, возмещение ущерба, безопасность дорожного движения, видеорегистратор, арест, ДТП, велосипед, ГИБДД, прокуратура, автоуголовка, коррупция, уголовный кодекс
16 февраля 2018
1401


Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы