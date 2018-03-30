Верховный суд разрешил не платить за шлагбаум во дворе

Верховный суд опубликовал первый в 2018 году обзор судебной практики. В нем, в частности, содержался ответ на вопрос — может ли общее собрание автовладельцев лишить одного из жильцов возможности парковаться во дворе. Началась история с того, что в 2013 году собственники квартир в доме истицы приняли решение оборудовать въезд в свой двор шлагбаумом и организовать на территории парковку. Дама также получила ключ-брелок. Но спустя пару лет собрание автовладельцев решило лишить ее возможности парковать автомобиль на придомовой территории за нарушение правил парковки. Что именно девушка нарушила, история умалчивает.

Однако чаще всего в подобных случаях камнем преткновения становится задолженность по оплате работы шлагбаума. Как бы то ни было, но изгнанную из «парковочного рая» даму такое решение не устроило, и она решила обратиться к Фемиде. Суды нижестоящих инстанций встали на сторону сходки автовладельцев и высказались в том духе, что раз доступ к жилищу не ограничен, то и претензии не обоснованны. В конце концов, мадам дошла до Верховного суда. В своем решении высшая судебная инстанция указывает, что собственнику помещения в многоквартирном доме принадлежит «безусловное и неотчуждаемое» право на пользование общим имуществом многоквартирного дома. Соответственно, никакие собрания жильцов лишить его этого права не могут, какие бы правила парковки гражданин ни нарушил.