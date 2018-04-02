Как вернуть деньги за некачественную мойку машины

Если вас не устраивает качество услуг, за которые вы честно выложили свои кровные деньги, в вашем арсенале имеется тяжелая артиллерия в виде Закона «О защите прав потребителей». Согласно пункту 1 статьи 29, вы имеете право вообще не платить за неудовлетворительную работу автомойщика.

Конечно, со стороны обычных автовладельцев, требование вернуть деньги или отказ от оплаты — случай крайне радикальный и редкий. Скорее всего, такой путь выберут лишь самые рьяные борцы за справедливость и всеобщее потребительское счастье, чтобы как следует проучить совсем нерадивых исполнителей. Кроме того, это реальный инструмент для шантажа со стороны юридически осведомленных любителей халявы. Отсюда и такое набирающее обороты явление, как потребительский терроризм.

Чаще всего проблема неудовлетворительной работы автомойщика решается с помощью простой просьбы — домыть, дочистить, подтереть. В таких случаях работяги почти всегда идут навстречу.