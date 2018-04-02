Как вернуть деньги за некачественную мойку машины

Наверняка каждый автовладелец хотя бы раз в жизни оставался недоволен качеством услуг, оказанных на автомойке. Одни, обнаружив грязное пятно на кузове помытой машины, проявят снисхождение — смолчат, проглотят и уедут. А принципиальные натуры непременно попытаются восстановить справедливость, и к счастью у них для этого имеется сразу несколько законных вариантов…
Если вас не устраивает качество услуг, за которые вы честно выложили свои кровные деньги, в вашем арсенале имеется тяжелая артиллерия в виде Закона «О защите прав потребителей». Согласно пункту 1 статьи 29, вы имеете право вообще не платить за неудовлетворительную работу автомойщика.
Конечно, со стороны обычных автовладельцев, требование вернуть деньги или отказ от оплаты — случай крайне радикальный и редкий. Скорее всего, такой путь выберут лишь самые рьяные борцы за справедливость и всеобщее потребительское счастье, чтобы как следует проучить совсем нерадивых исполнителей. Кроме того, это реальный инструмент для шантажа со стороны юридически осведомленных любителей халявы. Отсюда и такое набирающее обороты явление, как потребительский терроризм.
Чаще всего проблема неудовлетворительной работы автомойщика решается с помощью простой просьбы — домыть, дочистить, подтереть. В таких случаях работяги почти всегда идут навстречу.
Если же вам все-таки отказали, можно просто уехать и на всю жизнь забыть про эту автомойку. Но для принципиальных автолюбителей имеется несколько вариантов добиться своего с помощью все той же тяжелой артиллерии. Только придется запастись выдержкой и потратить время.
Прежде всего, сфотографируйте грязные участки на кузове вашего авто, чтобы потом при необходимости предъявить снимки в качестве доказательств. Затем в присутствии исполнителя составьте в двух экземплярах акт, где зафиксируйте факт некачественно оказанных услуг. Если исполнитель отказывается его подписать, потребуются подписи пары свидетелей. На основании акта следует составить претензию — также в двух экземплярах.
Дальше есть три законных пути: заставить исполнителя домыть кузов (дочистить салон), добиться снижения цены за выполненные работы, а также уже озвученный и самый радикальный путь — отказаться платить или потребовать деньги обратно.
Устраивающий вас вариант следует указать в претензии, после чего смело предъявить ее исполнителю вместе с актом под роспись. Если он такой же принципиальный, как вы, то придется с ним судиться, но к счастью в подавляющем большинстве случаев побеждает благоразумие, и проблема быстро решается на месте.